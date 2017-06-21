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Dünya
Deutsche Welle

AB'ye çağrı: Caydırma politikalarından vazgeçin

20 uluslararası yardım kuruluşu G20 öncesi ortak bir çağrıyla AB'den mülteci politikalarını değiştirmesini talep etti. Yardım kuruluşları Avrupa'nın caydırma politikasının insan hayatını tehlikeye attığını savunuyor.

21 Haziran 2017 12:02

20 yardım kuruluşu 20'ler Grubu (G20) zirvesi öncesinde yayınladığı ortak bildiride Avrupa Birliği'nden (AB) mülteci politikasını değiştirmesini talep etti.

Oxfam, Save The Children ve Avrupa Protestanlar İttifakı'nın da imzaladığı bildiride ‘AB'nin bütün caydırma girişimlerine rağmen insanların güvenlik içinde daha iyi bir hayat sürdürebilmek için Avrupa'ya ulaşmaya çalıştıklarına' yer verildi.

AB devlet ve hükümet başkanları iltica ve göç konularını görüşmek üzere Perşembe ve Cuma günleri Brüksel'de bir araya gelecekler.

Mültecilerin büyük bölümü canını insan tacirlerine emanet ediyor ve tehlikeli güzergâhlar üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalışıyor.

Son 12 ayda 16 bin 400 mülteci yeniden yerleştirme programı çerçevesinde yasal yollardan Avrupa'ya geldi. Ayrıca mülteciler için vize, çalışma ve yüksek öğrenim programları da uygulanıyor. Yardım kuruluşları AB'den kontenjanın arttırılmasını ve şartların anlaşılır hale getirilmesini talep ediyor.

Göçmenlerin Libya'da alıkonması

İltica etmek amacıyla yola çıkanların can güvenliğinin korunmasına da AB'nin daha fazla önem vermesi isteniyor. Yardım kuruluşları Libya makamlarının mültecilerin Akdeniz'den Avrupa'ya geçmelerini önlemeye çalışması yardım kuruluşlarınca eleştiriliyor.

AB bu uygulamaya mültecilerin boğulmaktan kurtarılmasını ve insan kaçakçılığının önlenmesini gerekçe gösteriyor. Libya'dan ayrılmasına izin verilmeyen mülteciler iç savaş halindeki ülkenin son kötü şartların hüküm sürdüğü kamplarında barınmak zorunda kalıyorlar.

Uluslararası yardım kuruluşları göç ortaklığı uygulamasını da kısa vadeli olduğu ve Avrupa'nın çıkarlarına uydurulduğu gerekçesiyle eleştiriyor. 2016 yılında 5 Afrika ülkesi ile AB arasında kararlaştırılan göç ortaklığı göçmenlerin Afrika'dan ayrılmasını önlemek, onları geri getirmek ve aynı zamanda iltica ve göç nedenleriyle mücadele etmek amacıyla başlatılmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/epd/AG/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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