-AB'ye "anlaşın" çağrısı PEKİN (A.A) - 24.10.2011 - Çin, AB'ye Avro Bölgesi'ni borç krizinin yayılmasını önlemek ve mümkün olan en kısa zamanda krizin aşılması için anlaşmaya varması çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Jiang Yu yaptığı açıklamada, ''AB ülkelerinin, Avro Bölgesi krizinin daha fazla yayılmasını önlemek ve krizi hafifletmek için etkin önlemleri kabul edeceklerini ve mümkün olan en kısa zamanda kapsamlı çözüm planına ulaşacaklarını umuyoruz'' dedi. AB ülkelerinin krizin çözümünde gösterdiği çabaları prensipte desteklediklerini söyleyen Jiang, ''Çin, AB'nin bu sıkıntıların üstesinden gelmede gerekli yeterliliğe ve akla sahip olduğundan emin. Biz her zaman tek yanlı ve çok taraflı kanallarla bu ülkelere yapabileceğimiz her türlü desteği her zaman verdik'' diye konuştu. Çin'in en yüksek siyasi danışma organı Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHSDK) Ulusal Komitesi Başkanı Jia Qinglin bir dizi ziyaret için Avrupa'ya vardı. Çin resmi haber ajansı Şinhua'nın haberine göre, Yunanistan, Hollanda ve Almanya'yı ziyaret edecek ÇHSDK Ulusal Komitesi Başkanı ve Çin Komünist Partisi'nin dört numaralı ismi Jia Qinglin ziyareti sırasında, ''Avrupa'nın borç krizinin üstesinden gelme yeterliliğinden emin olduğunu ve Pekin yönetiminin, krizle mücadelesinde Avrupa'ya yardım etmeye istekli olduğunu'' yineleyecek. Çin'in, 3,2 trilyon dolar tutarındaki döviz rezervlerinin yüzde 25'i avro cinsi varlıklardan oluşuyor. Bu arada Avustralya Başbakanı Julia Gillard, Avrupalı liderlerin, sorunlu ekonomilerini düzeltmek için harekete geçmede kararsız davranmaya son vermesi ve güveni sağlamak adına acilen gerekli adımları atmaya başlamaları gerektiğini bildirdi.