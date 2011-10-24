T24 LogoT24 Logo
Dünya

AB'ye "anlaşın" çağrısı PEKİN (A.A)

24 Ekim 2011 17:56

-AB'ye "anlaşın" çağrısı PEKİN (A.A) - 24.10.2011 - Çin, AB'ye Avro Bölgesi'ni borç krizinin yayılmasını önlemek ve mümkün olan en kısa zamanda krizin aşılması için anlaşmaya varması çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Jiang Yu yaptığı açıklamada, ''AB ülkelerinin, Avro Bölgesi krizinin daha fazla yayılmasını önlemek ve krizi hafifletmek için etkin önlemleri kabul edeceklerini ve mümkün olan en kısa zamanda kapsamlı çözüm planına ulaşacaklarını umuyoruz'' dedi. AB ülkelerinin krizin çözümünde gösterdiği çabaları prensipte desteklediklerini söyleyen Jiang, ''Çin, AB'nin bu sıkıntıların üstesinden gelmede gerekli yeterliliğe ve akla sahip olduğundan emin. Biz her zaman tek yanlı ve çok taraflı kanallarla bu ülkelere yapabileceğimiz her türlü desteği her zaman verdik'' diye konuştu. Çin'in en yüksek siyasi danışma organı Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHSDK) Ulusal Komitesi Başkanı Jia Qinglin bir dizi ziyaret için Avrupa'ya vardı. Çin resmi haber ajansı Şinhua'nın haberine göre, Yunanistan, Hollanda ve Almanya'yı ziyaret edecek ÇHSDK Ulusal Komitesi Başkanı ve Çin Komünist Partisi'nin dört numaralı ismi Jia Qinglin ziyareti sırasında, ''Avrupa'nın borç krizinin üstesinden gelme yeterliliğinden emin olduğunu ve Pekin yönetiminin, krizle mücadelesinde Avrupa'ya yardım etmeye istekli olduğunu'' yineleyecek. Çin'in, 3,2 trilyon dolar tutarındaki döviz rezervlerinin yüzde 25'i avro cinsi varlıklardan oluşuyor. Bu arada Avustralya Başbakanı Julia Gillard, Avrupalı liderlerin, sorunlu ekonomilerini düzeltmek için harekete geçmede kararsız davranmaya son vermesi ve güveni sağlamak adına acilen gerekli adımları atmaya başlamaları gerektiğini bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24