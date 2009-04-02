Abur cuburu fazla abartmak kilo aldırıyor

Öğün atlamak, büyük lokmaları az çiğneyerek yutmak, akşam yemeklerini ve abur cuburu fazla abartmak kilolara davetiye çıkarıyor. Dr. Ahmet Karaçam yanlış beslenme alışkanlıklarının kiloya etkileri konusunda bilgi verdi...



İnsan bedeni harcadığı enerjiden fazla besin alırsa kilo almaya başlar, diyen Dr. Ahmet Karaçam'dan "Bedende oluşan dengesizlikten dolayı aşırı yemek yeme, yağ olarak bedende depolanır ve kişi kısa bir süre sonra kilolar artar" açıklamasını yapıyor. Karaçam, kilo alımını artıran nedenleri ve yanlış beslenme alışkanlıklarını aktardı...



Rol oynayan faktörler Ailenin genetik yapısı ve beslenme alışkanlıkları, aşırı beslenme, hareketsizlik, az su içmek, aşırı alkol kullanımı, gece çalışmak, nöbet tutmak, evlilik sonrası düzenli yeme döneminin başlaması, sigaranın bırakılması ile iştah artışı, stres, depresyon ve bazı psikolojik sorunlar, yaşın ilerlemesi, emeklilik dönemi, kalsiyum düzeyi düşüklüğü, kadınlarda gebelik, emzirme ve menopoz dönemleri, tiroid bezi yetmezliği (hipotiroidi), kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) böbreküstü bezinin aşırı kortizol üretmesi ve yumurtalıklardaki kistlerle karakterize polikistik over hastalığı, prolaktin hormonunun fazla salgılanması gibi hormon bozuklukları da kilo alımının önemli nedenleridir.



İşte düşmanlarınız



Öğün atlamak, devamlı atıştırmak, hızlı yemek, büyük lokmalar halinde yemek, az çiğnemek ve çatalı-kaşığı elinden hiç bırakmamak, çok fazla yemek yemek, televizyon seyrederken, kitap veya gazete okurken yemek yemek, üzüntü ve sıkıntılı durumda aşırı yemek, ziyaret ve davetlere sık katılmak, tatlı ve şeker ikramlarını kaçırmamak, akşam eve gelince yemeğe kadar abur cubur yemek, akşam yemeğinden sonra yatıncaya kadar devamlı bir şeyler yemek, az su içmek.



Bazı ilaçlar da kiloyu artırabilir



Depresyon, psikiyatrik hastalıklar tedavisinde kullanılan ilaçla, kortizon, doğum kontrol hapları, tansiyon ve kalp hastalığı tedavisinde kullanılan beta bloker grubu adı verilen ilaçlar, eker hastalığı tedavisinde insülin kullanımı, Epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar, alerji, grip-sinüzit tedavisinde kullanılan antihistaminik adı verilen ilaçlar.

