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Sağlık

'Abur cubura vergi'

Dünyada obezite sorununu araştıran bilim adamları, hükümetlere abur cubur yiyeceklere vergi koyma ve benzer önlemler alma çağrısı yaptı.

26 Ağustos 2011 03:00

T24- Dünyada obezite sorununu araştıran bilim adamları, hükümetlere abur cubur yiyeceklere vergi koyma ve benzer önlemler alma çağrısı yaptı.

Tıp dergsi Lancet'te yayınlanan bir dizi araştırmaya göre gelişmiş ülkeler arasında obezitenin en yaygın olduğu ülkeler ABD ve İngiltere. Araştırmacılar "Eğer her şey şuanki gibi devam ederse 2030'da Amerikalıların yaklaşık yarısı, İngilizlerinse %40'ı obez olacak." diyor.  Bu da sağlık sistemlerine büyük bir ek masraf getirecek.

Araştırmalara göre obeziteden kaynaklanan şeker ve diğer hastalıklar, şu anda pekçok ülkenin sağlık masraflarının %2-6'sını oluşturuyor.


Sorunun boyutları

Dünyada 500 milyon obez var
Bunlardan 170 milyonu çocuk
1,5 milyar kişi ise aşırı kilolu
Ancak bu vakalar hızla artıyor; öyle ki önlenebilir kronik hastalıkların bir numaralı sebebi olan sigaranın yerini obezite almaya başlıyor. Bilim adamları obezitenin artmaması için kişilere ve iş dünyasına da görevler düştüğünü ancak öncelikle hükümetlerin derhal radikal önlemler alması gerektiğini söyledi.


Önerileri arasında şunlar var

Abur cubura vergi konsun
Bu tür yiyeceklerin reklamlarına kısıtlama getirilsin
Gıdalara trafik ışığı renkleri kullanılarak sağlık uyarısı etiketleri konsun
Çocuklar TV seyretme dışında aktivitelere teşvik edilsin
Okullarda spor ve sağlıklı beslenmeye ağırlık verilsin
Okullara yürüyerek gitmek için gruplar oluşturulsun
Obez yetişkin ve gençlere ameliyat imkanı sağlansın

Araştırma ekibinin başkanlarından Oxford Üniversitesi Profesörü Klim McPherson, örneğin İngiltere'nin bu konuda yasalar çıkarmaktan kaçınıp, gıda endüstrisi ile gönüllülüğe dayanan anlaşmalar yapmaya çalışmasını eleştirdi. McPherson gelecek ay BM'nin düzenleyeceği sağlık zirvesinde bu konuda tüm hükümetlere baskı yapılması gerektiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nde çalışan Profesör Boyd Swinburn de hükümetlerin "obezite krizinin" ardında yatan sebepleri ele almak yerine ilaca ve ameliyatlara yatırım yapmayı tercih ettiğine dikkat çekiyor. 500 milyon obez dünyada 1,5 milyar aşırı kilolu, 500 milyon obez yetişkin bulunduğu bildiriliyor.


'İngiltere'de dört kişiden biri obez'

Japonya ve Çin'de her 20 kadından biri, Hollanda'da her 10 kadından biri, Avustralya'da her dört kadından biri ve Tonga'da her 10 kadından yedisi bu sınıfa giriyor.
Aşırı kilolar kalp hastalığı, felç, şeker, çeşitli kanser türleri, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol riskini artırıyor.


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