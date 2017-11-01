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Spor

Abubakari Yakubu 35 yaşında hayatını kaybetti

Ganalı eski futbolcu, Ajax’ta 2 lig bir Hollanda Kupası şampiyonluğu yaşamıştı

01 Kasım 2017 18:59

Futbol hayatını 2009’da noktalayan Abubakari Yakubu, 35 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Gana Futbol Federasyonu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli takım, Ajax ve Vitesse kulüplerinde oynamış Abubakari Yakubu'nun ölüm haberini aldığımız için üzüntü içindeyiz. Ailesinin acısını paylaşıyoruz. Huzur içinde uyuması dileğiyle." ifadelerine yer verildi.

Doğduğu kent Tema'daki bir hastanede hayata gözlerini yuman orta saha oyuncusu, altyapısından yetiştiği Ajax'ın yanı sıra diğer bir Hollanda kulübü Vitesse'de de top koşturmuştu. Ajax formasıyla 2 lig, bir Hollanda Kupası şampiyonluğu yaşayan Ganalı milli futbolcu, 2009'da aktif kariyerini noktalamıştı.

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