Abu Dhabi pistinin tasarımcısı: Pist yapısı Hamilton’a daha uygun

Yas Marina Pisti’nin tasarımcısı Jarno Zaffelli, bu sene yapılan değişikliklerle beraber pistin Mercedes ve Lewis Hamilton’a daha uygun olduğunu söyledi.

Formula 1’de sezonun son yarışı Abu Dhabi Grand Prix’si öncesinde pist yapısının hangi takıma ve pilota daha uygun olduğu merak edilirken, pistin bizzat tasarımcısı olan İtalyan isim Jarno Zaffelli, özellikle bu sene içerisinde pistte bazı düzeltmeler yapıldığını ve bu düzeltmelerle beraber Mercedes’in ve dolayısıyla Lewis Hamilton’ın galibiyet için avantaja sahip olduğunu söyledi.

Genel olarak pistte araçların yola tutuşlarını arttıracak değişiklikler yaptıklarını belirten Zaffelli, pistin ortalama hızının yukarı çıktığını söyledi ve “Virajlar daha pürüzsüz ve bu sayede sollamalar daha kolay olacak. Gördüğümüz üzere Mercedes araçları hız anlamında daha iyi ve bu yüzden Hamilton daha avantajlı. Verstappen’in gerçekten çok iyi bir sürüşe ihtiyacı olacak.” yorumunu yaptı.

Bu pistte son 6 yarışta pole pozisyonunu kazanan 6 pilotun da yarışı kazandığının hatırlatılması üzerine ise Zaffelli, “Evet çünkü rahatlıkla arkanızdan size atak yapan kişiyi bloklayabiliyordunuz. Yeni değişikliklerle beraber arkanızdaki pilot hızlı ise onu durdurmak çok zor olacak.” dedi.

Yarışta pole pozisyonunda Max Verstappen başlayacakken, ikinci sırada ise Lewis Hamilton olacak.