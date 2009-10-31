Abu-Dhabi Grand Prix'sinde ilk cep Hamilton'ın

Formula 1'de sezonun 17. ve son yarışı olan Abu-Dhabi Grand Prix'sine McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, 1 dakika 40.948'lik zamanıyla ilk cepten (Pole position) başlayacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Başkenti Abu-Dhabi'deki 5 bin 554 metre uzunluğundaki Etihad Airways pistinde koşulan sıralama turlarında, 1 dakika 40.948'lik derecesiyle en iy tur zamanını yapan geçen yılın dünya şampiyonu McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, yarınki yarışa ilk cepten başlayacak.

Hamilton'ın ardından en iyi ikinci zamanı 1:41.615 ile elde eden Red Bull'un Alman pilotu Sebastian Vettel ikinci cepte yer alırken, bir başka Red Bull pilotu Avustralyalı Mark Webber 1:41.726'lık zamanıyla üçüncü cebin sahibi oldu.

Sıralama turlarında en iyi dördüncü zamanı, 1:41.786 derecesiyle yapan Brawn GP'nin Brezilyalı pilotu Rubens Barrichello yarışa 4. cepten, şampiyonluğunu bir önceki yarış olan Brezilya Grand Prix'sinde ilan eden İngiliz Jenson Button ise 1:41.892 zamanıyla 5. sıradan başlayacak.

Formula 1'de iki dünya şampiyonluğu bulunan Renault'un İspanyol pilotu Fernando Alonso da ilk eleme turunda başarılı olamadı ve kendine 16. cepte yer bulabildi.

İkinci eleme turunda istediği sonucu alamayan Ferrari pilotu Kimi Raikonenn yarınki yarışa 11. sırada, ilk eleme turunda yeterli zamana ulaşamayan İtalyan Giancarlo Fisichella da son sırada başlayacak.

Yarınki yarış öncesi sıralama turlarında alınan dereceler şöyle:

1. Lewis Hamilton (İngiltere) McLaren-Mercedes 1 dakika 40.948

2. Sebastian Vettel (Almanya) Red Bull 1:41.615

3. Mark Webber (Avustralyalı) Red Bull 1:41.726

4. Rubens Barrichello (Brezilya) Brawn GP 1:41.786

5. Jenson Button (İngiltere) Brawn GP 1:41.892

6. Jarno Trulli (İtalya) Toyota 1:41.897

7. Robert Kubica (Polonya) BMW-Sauber 1:41.992

8. Nick Heidfeld (Almanya) BMW-Sauber 1:42.343

9. Nico Rosberg (Almanya) Williams 1:42.583

10. Sebastien Buemi (İsviçre) Toro Rosso 1:42.713

11. Kimi Raikkönen (Finlandiya) Ferrari

12. Kamui Kobayashi (Japonya) Toyota

13. Heikki Kovalainen (Finlandiya) McLaren-Mercedes

14. Kazuki Nakajima (Japonya) Williams

15. Jaime Alguersuari (İspanya) Toro Rosso

16. Fernando Alonso (İspanya) Renault

17. Vitantonio Liuzzi (İtalya) Force India

18. Adrian Sutil (Almanya) Force India

19. Romain Grosjean (Fransa) Renault

20. Giancarlo Fisichella (İtalya) Ferrari