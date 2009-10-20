T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Abu Dabi’den iki Türk filmine ödül

Bu yıl 3. kez düzenlenen Abu Dabi Orta Doğu Filmleri Festivali’nden iki Türk filmi önemli ödüllerle döndü.

20 Ekim 2009 03:00

Bu yıl 3. kez düzenlenen Abu Dabi Orta Doğu Filmleri Festivali’nden iki Türk filmi önemli ödüllerle döndü.

Festivalde, “İki Dil Bir Bavul”, belgesel yarışmasından En İyi Orta Doğu Belgeseli Ödülü’yle döndü. Orhan Eskiköy ve Özgür Doğan’ın yönettiği ve bu cuma vizyona girecek film, 46. Altın Portakal Film Festivali’nden de En İyi İlk Film Ödülü’nü almıştı.  Abu Dabi’den ödül alan diğer Türk filmiyse Pelin Esmer‘in “11’e 10 Kala”sı oldu. Esmer, kurmaca yarışmasından, En İyi Orta Doğu Yeni Yönetmeni Ödülü aldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24