Abu Dabi’den iki Türk filmine ödül

Bu yıl 3. kez düzenlenen Abu Dabi Orta Doğu Filmleri Festivali’nden iki Türk filmi önemli ödüllerle döndü.



Festivalde, “İki Dil Bir Bavul”, belgesel yarışmasından En İyi Orta Doğu Belgeseli Ödülü’yle döndü. Orhan Eskiköy ve Özgür Doğan’ın yönettiği ve bu cuma vizyona girecek film, 46. Altın Portakal Film Festivali’nden de En İyi İlk Film Ödülü’nü almıştı. Abu Dabi’den ödül alan diğer Türk filmiyse Pelin Esmer‘in “11’e 10 Kala”sı oldu. Esmer, kurmaca yarışmasından, En İyi Orta Doğu Yeni Yönetmeni Ödülü aldı.

