Abu Dabi'de Kurtlar Vadisi rekoru!

Merkezi Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan "Abu Dabi" televizyonunda yayınlanmaya başlayan "Kurtlar Vadisi" dizisi, izlenme rekorları kırıyor.



Arap ülkelerinde izlenme rekorları kıran "Gümüş" ve "Ihlamurlar Altında" dizilerinin ardından çeşitli Arap kanallarında yayınlanan Türk yapımı dizi sayısı 10'a ulaştı.



Abu Dabi TV'de yayına giren "Kurtlar Vadisi" daha şimdiden reyting rekorları kırarken, dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca ve Özgü Namal, izleyicilerin gönlünde taht kurdu.



Arapça adı "Vadi El Diap" olan dizide, "Polat Alemdar" karakteri Arapça dublajında "Murad", "Elif" karakteri "Raha", "Çakır" da "Şakir" olarak değiştirildi.



Hafta içi hergün 20.00'de yayına giren dizinin tekrar bölümleri her gece 01.00'de bir kez daha izleyiciyle buluşuyor.



Arap kanallarındaki Türk dizi sayısı 10’a ulaştı



"Kurtlar Vadisi" ve Abu Dabi kanalında halen yayınlanan "Acı Hayat" ile birlikte çeşitli Arap kanallarında yayınlanan Türk yapımı dizi sayısı 10'a ulaştı.



Abu Dabi, MBC ve Suriye kanalları başta olmak üzere Arap kanallarında, Kurtlar Vadisi, Gümüş, Elveda Derken, Yersiz Yurtsuz, Genco, Yabancı Damat, Menekşe ile Halil, Kırık Kanatlar, Kaybolan Yıllar, Bıçak Sırtı isimli diziler yayınlanıyor.



Türk dizilerinin izlenme oranlarının her geçen gün arttığını belirten Arap kanallarının yetkilileri, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları karşısında Davos'ta gösterdiği tepkinin bunda rolü olduğunu vurguladı.



Türk dizilerinin gerek senaryo, gerekse de görüntü kalitesinin oldukça yüksek olduğunu kaydeden Arap televizyonlarının yetkilileri, dizilerin çekildiği mekanların Arap izleyiciler üzerinde büyük merak uyandırdığını, özellikle müziklerin izleyicileri etkilediğini bildirdi.



Geçen yıl Arap ülkelerinde büyük yankı uyandıran "Gümüş" ve "Ihlamurlar Altında" dizileri sayesinde 2 milyondan fazla Arap turistin tatilde Türkiye'yi tercih ettiğini aktaran yetkililer, "Kurtlar Vadisi"nde ekrana gelen Kız Kulesi, İstanbul Boğazı gibi etkileyici manzaraların da bu ilgiyi giderek artıracağını düşündüklerini söyledi.

