Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi, IBM ile işlem yönetiminde blok zincirini test edecek

Elif Varan / İstanbul, 10 Aralık (DHA) - Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC), IBM ile gerçekleştirdiği işbirliğiyle petrol kuyularından müşterilere ulaşana kadar emtialarının yönetimini, blok zinciri temelli bir sistem üzerinden gerçekleştirmeyi deneyecek.

Otomatikleştirilmiş ve blok zinciri temelli sistem işlemlerin takip, doğrulama ve gerçekleştirilme aşamaları dahil olmak üzere, ADNOC’un bütün değer zincirindeki petrol ve doğalgaz üretim yönetiminde kullanılacak.

Söz konusu projenin henüz pilot aşamada olmasına rağmen, verimliliği arttırması ve paydaşlar için şeffaflık sunması bekleniyor.

ADNOC, platformda müşterileri ve yatırımcıları daha sonraki bir tarihte bir araya getirmeyi planlıyor.

ADNOC söz konusu projeyle, petrolün miktarını ve maddi değerini rafineriden rafineriye ve daha sonra da ihracata kadar olan yolculuğunda izleyecek. Blok zinciri uygulaması ayrıca gaz, doğal gaz sıvıları ve sülfürü de kapsayacak.

Proje, Birleşik Krallık’ta düzenlenen Dünya Enerji Sermayesi Meclisi\'nde duyurulurken, blok zinciri teknolojisini “ezber bozan” olarak adlandıran ADNOC Dijital Birim Yöneticisi Abdul Nasser Al Mughairbi, “Ürünlerimizin pazarlamasını ve ticaretini güçlendirerek ve uzun vadeli sürdürülebilir değer yaratarak işletme maliyetlerimizi önemli ölçüde azalttık” dedi.