-ABU DABİ GRAND PRİX'SİNDE "POLE POSITION" SAHİBİ VETTEL OLDU ABU DABİ (A.A) - 23.10.2010 - Formula 1'de sezonun son yarışı Abu Dabi Grand Prix'sinde ''pole position''ın sahibi Red Bull pilotu Sebastian Vettel oldu. Vettel, 5 bin 554 metre uzunluğundaki Yas Marina pistindeki sıralama turlarını 1:39.394'lük derecesiyle ilk sırada tamamladı. Yarın yapılacak yarışta ikinci sırada McLaren'den Lewis Hamilton üçüncü sırada ise Ferrari'den Fernando Alonso başlayacak. İlk 10 sırayı alan pilotlar ve dereceleri şöyle: 1. Sebastian Vettel RBR-Renault 1:39.394 2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:39.425 3. Fernando Alonso Ferrari 1:39.792 4. Jenson Button McLaren-Mercedes 1:39.823 5. Mark Webber RBR-Renault 1:39.925 6. Felipe Massa Ferrari 1:40.202 7. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:40.203 8. Michael Schumacher Mercedes GP 1:40.516 9. Nico Rosberg Mercedes GP 1:40.589 10. Vitaly Petrov Renault 1:40.901 Sezonun bitmesine bir yarış kala, pilotlar klasmanında Ferrari pilotu Alonso 246 puanla lider durumda. İspanyol pilotun, yarınki Abu Dabi Grand Prix'sinde Webber'e karşı +8, Vettel'e karşı da +15 puan avantajı bulunuyor. Yarınki yarışı kazanacak pilot 25, 2. bitiren 18, 3. bitiren 15 puan alacak. Markalar klasmanının lideri Red Bull ise şampiyonluğunu şimdiden ilan etti. Yarınki yarış öncesinde pilotlar klasmanında puan durumu şöyle: Pilotlar klasmanı: Puan --------------------------------------- 1. Fernando Alonso (İspanya) 246 2. Mark Webber (Avustralya) 238 3. Sebastian Vettel (Almanya) 231 4. Lewis Hamilton (İngiltere) 222 5. Jenson Button (İngiltere) 199 6. Felipe Massa (Brezilya) 143 7. Nico Rosberg (Almanya) 130 8. Robert Kubica (Polonya) 126 9. Michael Schumacher (Almanya) 72 10. Rubens Barrichello (Brezilya) 47 11. Adrian Sutil (Almanya) 47 12. Kamui Kobayashi (Japonya) 32 13. Nico Hulkenberg (Almanya) 22 14. Vitantonio Liuzzi (İtalya) 21 15. Vitaly Petrov (Rusya) 19 16. Sebastien Buemi (İsviçre) 8 17. Pedro de la Rosa (İspanya) 6 18. Nick Heidfeld (Almanya) 6 19. Jaime Alguersuari (İspanya) 3