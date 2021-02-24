Abramovich'in 430 milyon sterlinlik yatı ilk kez görüntülendi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’nin sahibi Roman Abramovich’in 430 milyon sterlinlik yeni yatı ilk kez görüntülendi. "Solaris" isimli yatta bir helikopter iniş yeri, 48 kabin ve 8 güverte bulunuyor.

36 yolcu kapasiteli, 48 kabine ve 60 kişilik mürettebata sahip olacak yatta bir helikopter iniş yeri, yüzme havuzu ve 8 güverte bulunacak. Yatın tamamlanmak üzere olduğu ifade edildi.

Almanya'daki tersanede yapımı tamamlanmasına kısa bir süre kaldığı belirtililen Solaris, 36 yolcu kapasiteli 48 kabin ve 60 kişilik mürettebata sahip olacak.



Çarpıcı süperyat, bir helikopter pisti de dahil olmak üzere sekiz güverteye sahip olacak. 460ft Solaris, Buckingham Sarayı'ndan daha büyük bir alanda yapıldı.