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Spor

Abramovich Chelsea'yi rekor fiyata satmak istiyor

Rus iş insanı, 2003 yılında 140 milyon Sterlin bedelle Maviler'i satın almıştı

25 Eylül 2018 23:06

Chelsea kulübünün sahibi Rus iş insanı Roman Abramovich'in, istediği teklifin gelmesi halinde Chelsea'yi elinden çıkarmaya hazırlandığı iddia edildi.

2003 yılında 140 milyon Sterlin'le Chelsea'nin sahibi olan ve Maviler'i iflasın eşiğinden alan Abramovich, kulübünü rekor bir fiyata satmayı düşünüyor.

Bloomberg Businessweek'te yer alan habere göre, İngiltere - Rusya arasında yaşanan anlaşmazlıklardan fazlasıyla etkilenen ve ABD tarafından yaptırıma uğramaktan çekinen Rus iş insanı kulüp için gelen teklifleri değerlendiriyor.

Chelsea'yi ABD'li iş insanlarına öneren Abramovich'in 2,3 milyar Dolar'lık bir teklifi reddettiğini yazdı.

3 milyar Pound ile rekor bir teklif bekleyen Abramovich, New York'ta bir ticaret bankası olan Raine Group LLC ile görüşmelerin yüksek miktar nedeniyle tıkandığı belirtiliyor.

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Roman AbramovichRus iş insanıChelseasatmaya hazırlanıyor3 milyar DolarİngilterePremier LigMaviler
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