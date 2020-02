Abramovich Chelsea'yi rekor fiyata satmak istiyor

Chelsea kulübünün sahibi Rus iş insanı Roman Abramovich'in, istediği teklifin gelmesi halinde Chelsea'yi elinden çıkarmaya hazırlandığı iddia edildi.

2003 yılında 140 milyon Sterlin'le Chelsea'nin sahibi olan ve Maviler'i iflasın eşiğinden alan Abramovich, kulübünü rekor bir fiyata satmayı düşünüyor.

Bloomberg Businessweek'te yer alan habere göre, İngiltere - Rusya arasında yaşanan anlaşmazlıklardan fazlasıyla etkilenen ve ABD tarafından yaptırıma uğramaktan çekinen Rus iş insanı kulüp için gelen teklifleri değerlendiriyor.

Chelsea'yi ABD'li iş insanlarına öneren Abramovich'in 2,3 milyar Dolar'lık bir teklifi reddettiğini yazdı.

3 milyar Pound ile rekor bir teklif bekleyen Abramovich, New York'ta bir ticaret bankası olan Raine Group LLC ile görüşmelerin yüksek miktar nedeniyle tıkandığı belirtiliyor.

Russian billionaire Roman Abramovich has avoided Britain for months and is preparing his finances to avoid the threat of U.S. sanctions https://t.co/n8LnHCzCAV