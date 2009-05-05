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Yaşam

Abramoviç’den kumar kaybı haberine dava

Milyarder Rus iş adamı Roman Abramoviç, pokerde 500 bin dolar değerindeki yatını kaybettiği şeklindeki haberleri yalanladı.

05 Mayıs 2009 03:00

Milyarder Rus iş adamı Roman Abramoviç, pokerde 500 bin dolar değerindeki yatını kaybettiği şeklindeki haberleri yalanladı.

Haberin tamamen uydurma olduğunu, kendisinin maç için Barcelona’da bile bulunmadığı kaydetti. Haberlerin yalan olmasından ötürü avukatlarına adli işlem başlatmaları için talimat verdiğine de değindi.

Rus gazetelerine dayanarak verilen haberinde, dünyanın en zengin adamlarından biri olarak gösterilen Chelsea kulübünün sahibi Rus Roman Abramoviç’in, 500 bin dolarlık yatını kumarda kaybettiği ve sevgilisi Dasha Jukova'dan da kumar yüzünden ayrılma noktasına geldiği öne sürülmüştü.

İşte Abramoviç'in dava açmasına sebep olan:

Abramoviç 500 bin dolarlık yatını kumarda kaybetti

Rus gazeteleri, La Repubblica gazetesine dayanarak verdikleri habere göre Rus milyarder Abramoviç, Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi maçı için Barcelona'ya gittiği sırada pokerde yüklü miktarda para kaybettiği için yarım milyon dolarlık yatını elinden çıkarmak zorunda kaldığını ve bu yüzden sevgilisi ile de tartıştığını yazdı. Abramoviç'in yat koleksiyonunun toplam değeri yüzlerce milyon dolar olduğu belirtiliyor

Abramoviç’in kumar merakından sıkılan sevgilisi onu oyun salonlarından vazgeçirmek isterken, “Ya ben, ya poker” diye rest çekti.

Abramoviç de bunun üzerine sevgilisini üzmemek için oyun salonlarına gitmek yerine online kumar oynatan ‘Everest Poker' diye bir gruba üye oldu.

Abramoviç'e grubu, sevgilisi Naomi Campell sayesinde grupla tanışan Rus emlak kralı Vladislav Doronin önerdi. Poker grubunun üyeleri genelde oligarklardan mankenlerden ve yaşlı zenginlerden oluştuğu bildirildi.

Rus Rosbalt Ajansı bu kaybın Roman Abramoviç'i fazla üzmediğini öne sürerken Avrupa Birliği'nin Rus milyardere Büyük Britanya'daki çiftliği için 486 bin sterlinlik para yardımı yaptığını öne sürdü.

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