Aboubakar'la yollar ayrılacak

Beşiktaş yönetimi sezon başında Porto'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'la yola devam etmeme kararı aldı.

Beşiktaş’ta yönetim, bir yandan görüşmelerini sürdürürken bir yandan da kadrodaki mevcut oyuncuların geleceği ile ilgili kararlar alıyor.

Habertürk'ün haberine göre; Beşiktaş, sezon başında Porto’ya 2.5 milyon verip, kendisine de 3 milyon Euro ödeyerek satın alma opsiyonu ile kiraladığı Kamerunlu Aboubakar ile sezon sonunda yollarını ayıracak.

Beşiktaş yönetiminin, teknik direktör Şenol Güneş’in de fikrini aldıktan sonra başkan Fikret Orman’ın öncülüğünde böyle bir yola girdiği belirtildi.



Aboubakar’ın ligin ikinci yarısında ekstra performans göstermesi halinde ise bu kararda değişikliğe gidilebileceği kaydedildi.

Aboubakar, ligde 14 maçta 3 gol, kupada 2 maçta 1 gol, Şampiyonlar Ligi’nde ise 6 maçta 3 gole imza attı.