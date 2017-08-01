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Spor

Aboubakar olmadı; Fenerbahçe'de rota yeniden Perez

İspanyol golcünün Arsenal'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor

01 Ağustos 2017 12:49

Porto forması giyen Vincent Aboubakar'ı transfer etmek için soruşturan Fenerbahçe, Portekiz kulübünün istediği yüksek bonservis nedeniyle transferden vazgeçerek rotayı yeniden Lucas Perez'e çevirdi.

Sarı-lacivertlilerin transfer sezonu başından itibaren Arsenal'den ayrılmak isteyen 28 yaşındaki İspanyol forveti kadrosuna katmayı planladığı biliniyordu.

Arsenal'in son olarak Alexandre Lacazette'i transfer edip, Perez'e ait 9 numaralı formayı Fransız golcüye vermesi, Perez cephesinde bardağı taşıran son damla oldu. İngiliz ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Perez, Fenerbahçe'nin teklifini de değerlendirecek.

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Lucas PerezLacazetteFenerbahçetransferArsenal9 numaraaboubakar

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