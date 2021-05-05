Aboubakar ile N'Koudou derbide oynayacak mı?

Beşiktaş’ta Aboubakar ve N’Koudou’nun tedavileri sürüyor. İki oyuncu da son antrenmanda yer almadı.
Süper Lig’in 40. haftasında Galatasaray’a konuk olacak Beşiktaş’ta derbinin hazırlıkları sürüyor.
Siyah beyazlılarda sakatlıkları süren Aboubakar ve N’Koudou, son antrenmana katılmadı. 2 oyuncunun derbide forma giyip giyemeyecekleri cuma günü yapılcak antrenmanda netleşecek.
Sakatlığı tamamen düzelen düzelen Gökhan Töre ise takımla antrenmanlara başladı. Gökhan Galatasaray maçında takımdaki yerini alabilecek.