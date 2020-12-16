Marsilya, Aboubakar'ı istiyor

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'ı Fransa takımı Marsilya'nın izlediği belirtildi.

Fransa'da yayın yapan Sports'un haberine göre Ligue 1 ekiplerinden Marsilya golcü arayışlarını sürdürüyor. Teknik Direktör Andre Villas-Boas, Dario Benedetto ve Valere Germain'den oluşan golcülerine takviye yapılmasını isterken Fransız ekibin listesinde Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar yer aldı.

Aboubakar'ı sezon sonunda bedelsiz olarak renklerine bağlamak isteyen Marsilya'nın hedefinde Arkadiusz Milik, Moussa Marega, Islam Slimani, Stevan Jovetic, Kevin Gameiro ve Olivier Giroud gibi isimler de var.

Aboubakar, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 9 maçta 6 gol kaydetti. Porto'dan transfer edilen futbolcunun Beşiktaş'taki sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Ancak Kamerunlu golcünün sözleşmesinde bir yıllık opsiyon bulunuyor.