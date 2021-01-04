Aboubakar annesini son yolculuğuna uğurladı

Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar, annesinin cenazesine katıldı. Aboubakar annesinin cenaze töreninde büyük üzüntü yaşadı.

Kamerun basını, Afrikalı forvetin annesinin banyoda düştüğünü, acilen hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini iddia etmişti. Hastaneden ise Aboubakar'ın annesinin ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmamıştı.

İstanbul'a dönüyor

Beşiktaş’ın golcü oyuncusu Vincent Aboubakar yarın İstanbul’a dönecek. Annesinin vefatı nedeniyle 28 Aralık’ta Kamerun’a giden yıldız futbolcu dün ülkesinde gerçekleşen cenaze törenine katıldı ve son görevini yerine getirdi. Demir Grup Sivasspor maçının ardından dün akşam Hes Kablo Kayserispor deplasmanında takımdaki yerini alamayan Aboubakar bir gün rötarlı olarak yarın İstanbul’a gelecek ve yeniden takıma katılacak. Deneyimli golcünün çarşamba günü Vodafone Park’ta Çaykur Rizespor’la oynanacak lig karşılaşmasının kadrosunda yer alması bekleniyor. Süper Lig’de 8 golü bulunan Vincent Aboubakar son olarak Ankaragücü karşılaşmasında görev yapmıştı.