Aboubakar, Adriano atar; Beşiktaş: 1 - Rizespor: 0

Spor Toto Süper Lig 6. hafta maçında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Maça birçok as oyuncusundan yoksun çıkan siyah-beyazlılar karşılaşmanın ilk yarısında zorlandı. İkinci yarının başında Quaresma ve Aboubakar'ın oyuna dahil olmasıyla kontrolü eline alan Beşiktaş, girdiği birçok gol girişiminden faydalanamadı. Oyuna sonradan giren Adriano 90+3'te attığı golle 3 puanı Beşiktaş'a getirdi.

Siyah beyazlı ekip puanını 14'e yükseltti. Çaykur Rizespor ise 4 puanda kaldı.

Ntvspor yorumcusu Rıdvan Dilmen maçın ardından yaptığı değerlendirmede "Bu oyuncular bunu oynar. Beşiktaş bu kadar oynarsa, bu kadroyla şampiyon da olamaz. Şenol hoca geçen sezon hepimizin saygı gösterdiği Beşiktaş'ın formatını biraz değiştirmek üzere. Rotasyon yapılır ama, bir takım kendi tarzından vazgeçmemeli. En azından Kerim Frei oynar. Tosic'i çok dikkatli izledim, hakikaten çok tecrübeli. Marcelo da aynı şekilde. Müthiş tecrübe kokan 2 stoper. Bu zemin Rize tarihi için çok önemli. Ben hayatımda böyle zemin görmedim" ifadelerini kullandı.

Maçtan notlar



Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olan Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynanan maçın ilk 11'ine göre 4 oyuncu değişikliğine gitti.

Dinamo Kiev maçında 11'de yer alan Talisca sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken teknik direktör Şenol Güneş, Quaresma, Aboubakar ve Adriano'yu yedek kulübesinde oturttu.

Siyah-beyazlılarda bu futbolcuların yerine Necip Uysal, Ömer Şişmanoğlu, Olcan Şahan ve Cenk Tosun, 11'de forma giyme şansı buldu.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Talisca'nın yanı sıra Gökhan Gönül, Gökhan İnler ve Oğuzhan Özyakup, Rize deplasmanında yer almadı.

Kale yine Fabri'nin



Beşiktaş'ın kalesinde son maçlarda olduğu gibi Fabricio Agosto Ramirez görev aldı.

Benfica maçında ilk 11'de şans bulan Tolga Zengin, Akhisar Belediyespor, Galatasaray ve Dinamo Kiev maçının ardından Rize deplasmanında da kalede yer almadı.

Necip Uysal kaptan olarak döndü

Siyah-beyazlı ekipte Necip Uysal, 5 maç sonra 11'e kaptan olarak döndü.

Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören ve Kardemir Karabükspor karşılaşmasında cezası nedeniyle oynamayan Necip, Benfica, Akhisar Belediyespor, Galatasaray, Dinoma Kiev maçlarından sonra Rize'de forma hasretini sonlandırdı.

Ligde en son Galatasaray ile oynanılan derbi maçta ilk 11'de forma giyen ardından Dinamo Kiev maçında ise yedek kulübesinde oturan Olcay Şahan da formasına kavuşan bir başka isim oldu.

Beşiktaş'ta Ömer Şişmanoğlu, ligde 2 hafta aradan sonra ilk 11'de görev yaptı.

En son ligin 3. haftasındaki Kardemir Karabükspor maçında sahaya çıkan ve bir gol kaydeden siyah-beyazlı futbolcu, Çaykur Rizespor maçında sağ kanatta görev yaptı.

Çaykur Rizespor'da iki değişiklik

Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hikmet Karaman, geçen hafta 2-1 mağlup oldukları Kayserispor maçının 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

Yeşil-mavili takımda Robin Yalçın'ın yerine Ahmet İlhan Özek, Atiemwen'in yerine ise Oğulcan Çağlayan ilk 11'de forma giydi.

Beşiktaş taraftarı yalnız bırakmadı

Beşiktaş taraftarı, Rize'de oynanan karşılaşmada kendilerine ayrılan misafir tribünün tamamını doldurdu. Kale arkasında yaklaşık bin 300 kadar siyah-beyazlı taraftar, takımlarını Rize deplasmanında yalnız bırakmadı.

Çaykur Rizespor taraftarları ise maça fazla ilgili göstermedi. Yaklaşık 4 bin dolayında yeşil-mavili taraftar, maçı izlerken tribünde geniş boşluklar gözlendi.

Çaykur Rizesporlu futbolcular Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Her gün 10 bin adım' yazılı pankart ile sahaya çıktı.

Birlikte izlediler



Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Metin Kalkavan ile birlikte karşılaşmayı protokol tribünden izledi.

Orman, maç öncesi de Artvin Hopaspor Kulübünü ziyaret ederek başkan Nedim Koyuncu ile görüştü.