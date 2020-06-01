Aborjinlerin 46 bin yıllık bölgesini yok eden şirketten özür

Avustralya'da kıtanın yerlileri Aborjinler için kutsal olan 46 bin yıllık bir bölgeyi demir cevheri aramak için yok eden maden şirketi Rio Tinto'dan bir hafta sonra özür geldi. Şirketin CEO'su Chris Salisbury, tepkiler üzerine Twitter'dan yaptığı açıklamada yerlilerden özür diledi.

Dünyanın en büyük maden şirketlerinden biri olan ve Avustralya'da geniş yatırımları bulunan Rio Tinto, mevcut bir madeni genişletmek için 24 Mayıs'ta Juukan Gorge bölgesinde bulunan kutsal alanı patlayıcılarla yok etti. Burası, Avustralya'da deniz kıyısında olmayıp son Buzul Çağı'ndan bu yana sürekli insan varlığına sahip olan tek bölgeydi. Aynı zamanda, Aborijinler için de kutsaldı.

4 bin yıllık saç örgüsü bulundu

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, iki mağara sisteminde yer alan sığınaklardan oluşan bölgede, Rio Tinto'nun da katkısıyla yapılan arkeolojik çalışmalarda on binlerce yıllık insan varlığını kanıtlayan taşlar, bir alete dönüştürülmüş kemikler ve 4 bin yıllık bir saç örgüsü gibi yaklaşık 7 bin parça bulunmuştu.

Ancak şirket, bu toprakların yasal sahipleri olan Puutu Kunti Kurrama ve Pinikura halklarıyla (PKKP) yedi yıldır devam eden davalara rağmen bölgeyi yok etti.

Şirket: yerliler bizim için önemli

Avustralya basını yatırımcıların şirket yönetimine bu adımın niçin atıldığını öğrenmek için baskı yaptığını yazarken, CEO Salsbury'den bir hafta sonra kuru bir özür geldi. Salisbury, yerli halka büyük saygı duyduklarını savunup “Yol açtığımız rahatsızlık için özür dileriz. PKKP ile ilişkilerimiz Rio Tinto için çok büyük önem taşıyor. Onlarla uzun yılardır birlikte çalışıyoruz. Yaşanan olaydan ders çıkarmak ve ortaklığımızı güçlendirmek için PKKP ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Yerli halkların temsilcileriyse, yok edilen alanın kendileri için anlam ve önemini şirketle en son mart ayında görüştüklerini aktararak tepki gösterdi.