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BBC Türkçe

Aborjinler Avustralya'ya sanılandan çok daha önce varmış

Arkeologlar, Aborjinlerin Avustralya'ya tahmin edilenden en az 18 bin yıl önce geldiklerini gösteren yeni kanıtlara ulaştı. Aborjinler, dünyanın hâlâ varlığını devam ettiren en eski medeniyeti olarak kabul ediliyor.

29 Nisan 2018 20:30

Arkeologlar, Aborjinlerin Avustralya'ya tahmin edilenden en az 18 bin yıl önce geldiklerini gösteren yeni kanıtlara ulaştı.

Aborjinlerin 65 bin yıldır Avustralya'da olduğunun işaretlerini veren bu yeni bulgular, ülkenin kuzeyindeki Northern Territory bölgesinde kayalarda yapılan kazılarda gelişmiş eserlere rastlanıldı.

Araştırmacılar, dünyanın en eski taş baltaları ile toprak renginde boya hokkaları bulduklarını söylüyor.

Avustralyalı Aborjinlerin bugüne kadar varlığını sürdürmeyi başarmış, dünyanın en eski medeniyeti olduğuna inanılıyor.

Ancak, Aborjinlerin Avustralya'ya ne zaman vardıklarına bilim insanları arasında farklı görüşler mevcut. Genel kanı Aborjinlerin 47 bin ile 60 bin yıl önce vardığı yönünde.

Aborjinlerin, su seviyesinin çok daha alçak olduğu bir dönemde Güneydoğu Asya'daki adalardan deniz yolculuğu yaptıkları düşünülüyor.

Queensland Üniversitesi'nden Doç. Dr. Chris Clarkson, "Avustralya'ya ilk ayak basma hikayeleri için yeni bir tarihe ulaştık ve bunun daha önce sanılan yaklaşık 47 bin yıllık bir zamandan yaklaşık 18 bin yıl kadar önce olduğunu düşünüyoruz" dedi.

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