Aborjinler, Avustralya'ya Afrika'dan göç etmiş

Cambridge Üniversitesinden Prof. Dr. Eske Willerslev liderliğindeki Aborijin Çalışma Grubu, Avustralya'nın yerlileri hakkında şimdiye kadar yapılan en kapsamlı çalışmanın sonuçlarını açıkladı.

Nature dergisinde yayımlanan çalışma, Aborijinlerin ve Papua Yeni Ginelilerin 72 bin yıl önce Afrika’dan Avustralya kıtasına geldiklerini gösteriyor.

Çeşitli yerli toplulukların liderleri ve yaşlılarıyla işbirliği içinde yapılan araştırmaya göre Tazmanya, Avustralya ve Yeni Gine’yi oluşturan Sahul süper kıtasına 50 bin yıl önce ulaşan Papualılar ve Aborijinler, Neanderthal, Denisovan ve soyu tükenmiş başka bir ırkın DNA’sından izler taşıyor.

Çalışma ayrıca, Papualılar ve Aborijinlerin de 37 bin yıl önce birbirlerinden koptuğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, Avustralya’daki Aborijin toplumunun yüzde 90’ını oluşturan Pama Nyungan dilini konuşan gruptan 83 kişinin ve 25 Papua Yeni Gine yerlisinin gen haritasını çıkarmıştı.

Elde edilen veriler, Avustralya’nın ilk yerleşimcileri oldukları kanıtlanan Aborijinlerin kurak hava şartlarında hayatta kalabilmek için benzersiz bir biyolojik uyum geliştirdiklerini gösteriyor.