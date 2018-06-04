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ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE ::: CANLI YAYIN HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün ile Dağlıca arasında PKK'lı teröristlerin güdümlü füze saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Orhan Özkan, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanıyor

04 Haziran 2018 19:10

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HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün ile Dağlıca arasında PKK\'lı teröristlerin güdümlü füze saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Orhan Özkan, Kayseri\'de son yolculuğuna uğurlanıyor. 

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