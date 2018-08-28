ABONELERİMİZE DUYURU

Türksat 42 derece 12034V üzerinden gerçekleşen FEED servisimizi IP tabanlı olarak HD 1920x1080 50i 2Mbit/s CBR olarak servis etmeye devam edeceğiz.



Abonelerimiz tarafına kurulacak olan IP tabanlı Set top boxlar mevcut müşterimiz için birer adet tarafımızdan temin edilip, kurulumu tarafımızdan gerçekleştiriecektir. Ek kanallar ve ilave cihazlar için lütfen Pazarlama Servisi ile irtibata geçiniz.





Pazarlama:





İpek Günenme – 0212 449 65 60 igunenme@dha.com.tr





Hilal Özbağ - 0212 449 66 33 hozbag@dha.com.tr





Doğan Ereşkenazi - 0212 449 66 63 dereskenazi@dha.com.tr





IP tabanlı gerçekleşecek FEED servisimize erişim sağlayacak abonelerimizin güvenlik duvarı tarafından UDP 443 portuna erişim kısıtlaması olmayan minimum 3 Megabit download değerine sahip ADSL, Fiberoptik ya da metro Ethernet bağlantısı olması yeterlidir.





Tarafımızdan gönderilecek olan IP set top box cihazlar 576i, 1080i ve 1080p çözünürlüğünde SDI video, Embedded audio çıkış vermektedir.





Kurulum ve teknik destek için Kutay Bal ile iletişime geçilmesini veya ilgili isimlerin iletişim bilgilerinin tarafımıza iletilmesini rica ederiz:





Telefon: 0212 413 52 52 - teknikdha@dha.com.tr





Kutay Bal: 0553 680 23 83





NOT: Mailimizi ilgili departmanlara iletmenizi rica ederiz...



