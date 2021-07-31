Abone temelli iş modeli 228 milyar dolarlık ekonomi yaratıyor; markaların dörtte üçü 2023'te abonelik hizmeti sunacak

Dünyada ve Türkiye’de abone temelli iş modelleri giderek büyüyor. Artık müzikten sağlığa, çevrimiçi yayından yemeğe, eğitimden kıyafete kadar pek çok ürün ve hizmet için aylık ücret ödeyerek abone olmaya hazırız. Bugün global olarak herhangi bir aboneliği bulunan 2.2 milyar kişi 228 milyar dolarlık bir ekonomi yaratıyor.

Dünya'dan Fatoş Bozkurt'un haberine göre Türkiye’de de geleceğin ticaretinde önemli bir yer tutması beklenen abone temelli işlerde bir çeşitlenme söz konusu.

Bugün abonelik sistemiyle dijital hizmetlerden faydalandığımız gibi bize her ay hobi malzemesi, kitap, çiçek, meyve ve sebze, sağlıklı atıştırmalık, kişisel bakım ürünü, çay-kahve gelmesini de sağlayabiliyoruz.

Markaların dörtte üçü 2023'te abonelik sunacak

Abonelik Ticareti Derneği (SUBTA) tarafından yapılan bir araştırma, dünyada e-ticaret abonelik pazarının son beş yılda yıllık yüzde 17,33 büyüme kaydettiğini ortaya koyuyor. Araştırmada ayrıca DTC (Direct-to-Consumer) yani Üreticiden Tüketiciye Doğrudan Satış konseptli markaların dörtte üçünün 2023 yılına kadar abonelik sunacağı, küresel e-ticaret aboneliklerinin toplam pazar payının yüzde 18’ini oluşturacağı yönünde tahminler de yer alıyor.

Öyle ki “abonelik ekonomisi” birçok kişi tarafından bir sonraki büyük iş tsunamisi olarak tanımlanıyor. Eğlence ve yazılımdan moda ve lüks mallara hatta endüstriyel ürünlere kadar pek çok sektörde abonelik tabanlı iş modellerinden en iyi şekilde nasıl yararlanılacağı konuşuluyor.

2020 yılında abonelik ekonomisinin tüm dünyadaki büyüklüğünün 174 milyar dolar olduğu, bu yıl ise 228 milyar dolara ulaşacağı yönünde tahminler yapılıyor. 2025 yılında ise 481 milyar dolarlık bir ekonomiden bahsedileceği de tahminler arasında. Şu anda herhangi bir aboneliği bulunan 2.2 milyar kişiden bahsediliyor. 2025’te ise bu rakamın 4 milyarı geçeceği beklentisi hakim. Bu rakamlar akla şu soruyu getiriyor; mülkiyetin sonu mu geliyor?

Samsung'tan telefon aboneliği

Geçen yıl Samsung, İngiltere pazarında amiral gemisi Galaxy S20 5G telefonlarının yanı sıra bir dizi Microsoft uygulaması ve hizmetini içeren yeni bir telefon aboneliği olan Samsung Access’i piyasa sürdü.

Samsung Access, yeni telefonlar piyasaya çıktıkça, kullanıcılarına telefon modelini hızla yükseltebilme imkanı sunuyor. Böylelikle her dokuz ayda bir yeni bir cihaza geçilme imkanı sunuyor bu abonelikle. Samsung Access fiyatlandırması da kullanıcıların telefon tercihine bağlı.

Vestel'den 2 yılda bir televizyon yenileme vaadi

Abonelik temelli iş modellerini Türkiye’de deneyen büyük kurumlar da var. Bu iş modelini ilk deneyen şirketlerden biri Vestel. 2018 yılında televizyon alışverişinde abonelik modelini getiren şirket, V Hepyeni modeliyle ayda 89 TL’den başlayan abonelik seçenekleri ile her 2 yılda televizyonu yenileme vaadinde bulunmuştu.

Simon-Kucher Londra Yöneticisi Mark Billige, iki ana nedenden dolayı aboneliklerin sevdildiğini anlatıyor. Aboneliklerin şimdi kazanmayı sağlayıp acıyı geleceğe ertelemesini sevdiğimizi aktaran Billige, şunları söylüyor:

"Yani önceden daha az ödeyin ama hemen tüketime başlayın özelliğini seviyoruz. Ayrıca zaman içinde birden fazla satın alma kararı verme ihtiyacımızı azaltan bir aboneliğin öngörülebilirliğini ve basitliğini de seviyoruz. Tabii disiplinli uyguladıkları sürece abonelikler benzersiz bir yaşam tarzı avantajı da sağlıyor. Kutu abonelikleri bu nedenle önce sağlık, güzellik ve iyi yaşam alanları da başladı."

Aboneliklerin tedarikçiler için ise dijital kanallarda büyüme, uygun maliyetli ve ölçeklenebilir bir vitrin sağlama ve esneklik sağladığını aktaran Billige, "Abone temelli iş yapan şirketler istikrarlı ve öngörülebilir bir gelir akışına sahip olduğu gibi çok değerli müşteri verilerine de sahip oluyor" diyor.