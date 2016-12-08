AB'nin vize muafiyetini kaldırması kolaylaşıyor

Avrupa Parlamentosu ile Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasındaki aylar süren görüşmelerden sonra üçüncü ülkelere uygulanan vize muafiyetinin kaldırılmasının kolaylaştırılması konusunda mutabakat sağlandı. AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, ikamet hakkına dair kuralların ihlal edilmesi ya da suçların artması gibi durumlarda belli gruplara dokuz ay süreyle vize mecburiyeti getirilebileceği belirtildi. Uzlaşma sayesinde Ukrayna ve Gürcistan vatandaşları için vize muafiyeti uygulaması başlatılabilecek.

Vize muafiyetinin tanındığı 50'nin üzerindeki ülkenin vatandaşları vize almadan 90 gün AB ülkelerinde kalabiliyorlar. İkamet süresinin geçirilmesi ya da aşırı sayıda iltica başvurusunda bulunulması durumunda vize muafiyeti askıya alınabiliyor.

Mülteci krizi nedeniyle Almanya ve Fransa vize uygulamasının sertleştirilmesini talep etmekteydi. Almanya hükümeti Gürcülerin sorumlu tutulduğu hırsızlık ve ev soygunlarının üçte bir oranında arttığını duyurmuştu.

Varılan uzlaşmaya göre vize muafiyeti ‘kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye girmesi durumunda' geçici olarak kaldırılabilecek. Mültecileri geri kabul etmeyen ülkelere de vize mecburiyeti getirilebilecek.

Vize kurallarının ihlal edildiğini saptama süresi de kısaltıldı. Süre altı aydan iki aya indirildi. Vize muafiyetini kaldırma işlemi AB ülkeleri ya da AB Komisyonu tarafından başlatılabilecek. AB Konseyi’nin salt çoğunlukla karar alması üçüncü bir ülkeye yeniden vize mecburiyeti getirilmesi için yeterli olacak.

Gürcistan ve Ukrayna da vize muafiyeti kapsamına alınıyor

Vize muafiyetinin askıya alınmasına yol açan nedenler 9 ay zarfında ortadan kaldırılmadığı takdirde vize mecburiyeti üçüncü ülkenin bütün vatandaşları için geçerli olmak üzere 18 ay uzatılabilecek.

Yetkili parlamento komisyonunun onay vermesinden sonra yeni uygulama için Avrupa Parlamentosu’nda da oylama yapılacak. Sosyal Demokrat Partili Avrupa parlamenteri ve Türkiye raportörü Kati Piri uzlaşma sayesinde Ukrayna ve Gürcistan vatandaşlarına vize muafiyeti tanınmasıyla ilgili oylamanın da önümüzdeki hafta yapılabileceğini söyledi.

Her iki ülke de vize muafiyeti için gerekli şartları yerine getirmiş bulunuyor. AB ülkeleri acil durumlarda devreye sokulacak fren mekanizmasının onaylanması şartıyla yürürlüğe girmek üzere Kasım ayında Ukrayna vatandaşlarına vizesiz seyahat için yeşil ışık yakmıştı. Vatandaşlarına vize muafiyeti uygulanması için AB'ye başvuran Türkiye ise uygulama için gerekli şartların tamamını henüz yerine getirmedi.

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DW, afp/AG, GA