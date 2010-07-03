'AB'nin Türkiye'yi kaybetme lüksü yok'

T24 - Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi kaybettiği yönünde izlenim yaratarak büyük bir hata yaptığını söyleyen İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini, Türkiye'yi kaybetmek gibi bir lükslerinin olmadığını söyledi.



İtalyan Dışişleri Bakanı Franco Frattini Türkiye'nin dış politikasını değerlendirdi ve eksen tartışmalarında Avrupa Birliği’nin de rolü olduğunu vurguladı.



Frattini, "Türkiye'nin adaylığının Avrupa Birliği'ne tam üyelikle sonuçlanması gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca ben Avrupa'nın, Türkiye'yi kaybettiği yönünde izlenimler yaratarak büyük bir hata yaptığını düşünüyorum.



Tabii ki bunlara karşı bazı tepkiler oldu. Türkiye'nin Güvenlik Konseyi'nde İran'a yaptırımlarla ilgili oylamada ‘hayır’ oyu vermesi bizlerde de bir hayal kırıklığı yarattı. Dolayısıyla, Avrupa'nın yanlış mesajlar vermeye devam etmesi ve Türkiye'nin de yüzünü Doğu'ya dönerek tepki göstermesi şeklinde bir kısır döngü içerisine girmememiz lazım.



Bizim Birlik içinde Türkiye'ye ihtiyacımız var, Türkiye'nin de Avrupa'ya ihtiyacı var. Bir kez daha karşılıklı güvene dayalı iyi bir ortamı canlandırmamız lazım" dedi





'Türkiye'yi kaybetme riskini göze alamayız'





İtalyan Dışişleri Bakanı NTV'ye yaptığı değerlendirmede "Türkiye'yle müzakerelerde yeni başlıklar açma konusunda isteksiz olan bazı Avrupa Birliği ülkelerini ikna etmek, hatta baskı yapmak için ben kişisel olarak çok yoğun bir şekilde çalıştım. Şu an bulunduğumuz noktanın son derece heves kırıcı olduğunu düşünüyorum.



İtalya kendi adına, Türkiye'yi kaybetme riskinin ortaya çıkma olasılığından bile kaçınmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Biz Türkiye'yi kaybetme riskini göze alamayız, böyle bir lüksümüz yok" dedi.





