Davutoğlu: 22'nci fasıl açıldı, bu mesele kapandı

Uluslararası haber ajansı Reuters'in AB'li diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberde, bugün Lüksemburg'ta toplanan AB dışişleri bakanları, Türkiye ile müzakerelere devam kararı aldığı, ancak Türkiye ile yeni fasıl açılmasının yıl sonuna ertelenmesine karar verdiği öne sürüldü. Ancak Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun açıklaması ve Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle'nin twitterda paylaştığı mesajda "Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu" başlıklı 22. fasılın başlatılacağını duyuruldu.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Reueters'in iddiasını "Erteleme yok. Usul itibariyla ve muhteva itibarıyla fasıl açıldı" sözleriyle yalanladı.

Füle: Hükümetlerarası konferans ise İlerleme Raporu’nun ardından

Füle’nin açıklamasına göre, Türkiye ile müzakerelerde "Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu" başlıklı 22'nci fasıl açılacak. Ancak fasıl konusundaki resmi çalışmalar için, yani hükümetlerarası konferansın toplanması için "AB İlerleme raporu" beklenecek.

Füle tweet’inde şöyle dedi:

"(Türkiye ile) 22'nci faslın açılması konusundaki ortak pozisyon memnuniyet verici. Hükümetlerarası konferans ise İlerleme Raporu’nun ardından."

İlerleme Raporu'nun açıklanmasının Ekim sonu ya da Kasım başını bulması bekleniyor.

Davutoğlu: Ben engel görmüyorum

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da, Türkiye'nin AB müzakere sürecindeki "Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu" başlıklı 22. faslın açılmasına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Avrupa Genel İşler Konseyi, faslın açılmasına karar verdi. Westerwelle (Almanya Dışişleri Bakanı) ile sadece dün 4 kez görüştüm. 22.30’da yaptığım görüşmede metin üzerinde mutabık kalmıştık. Metin çerçevesinde bu sabah da Ashton ve Füle ile de ayrı ayrı görüşerek metin çerçevesinde katkılarını talep ettim. Metinde faslın karara açıldığı kaydediliyor. Diğer prosedürlerin de iki taraf için de uygun zamanda yapılması kararlaştırılıyor. Önemli olan faslın geri dönülmez bir kararla açıldığının teyit edilmesiydi.

Türkiye için AB hedefi stratejik vizyon perspektifidir. Bu konuda Westerwelle’ye teşekkür ediyorum. Çok sayıda metin iki taraf arasında gitti geldi. Metinlerin bir kısmı Bakanlar Kurulu’nda paylaşıldı. Hollanda’nın bu sabah Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakerelerine teyidini vurguladı. İsveç, İtalyan dışişleri bakanları da çok ciddi katkılar sağladılar. Kısa dönemli bir kriz yaşanmaz ümit ederim bir daha. Metni okuduğunuzda daha ilk cümlesi AB’nin bu faslı açıldığının ilan edildiğidir. Erteleme yok. Usul itibariyla ve muhteva itibarıyla fasıl açıldı.

22'nci fasıl açıldı, bu mesele kapandı. Prosedür ve diğer toplantılar bu hedef içinde olacaktır. Önümüze bakalım."

Dışişleri Bakanlığından açıklama

Davutoğlu'nun basın toplantısıyla aynı dakikalarda Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Bugün toplanan AB Genel İşler Konseyi’nde, Türkiye ile müzakere sürecinde “Bölgesel Politikalar ve Yapısal Araçların Koordinasyonu” başlıklı 22. Faslın açılması konusunda oybirliği sağlanmış olmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz.



Katılım müzakerelerinde uzun süredir yaşanan durgunluk nedeniyle zor bir dönemden geçmekte olan AB ile ilişkilerimiz açısından bu yetersiz ancak doğru yönde atılmış bir adımdır.



Hükümetlerarası Konferans, Komisyon’un yıllık Türkiye İlerleme Raporu’nu sunmasının ardından bilahare belirlenecek bir tarihte toplanacaktır.



Türkiye-AB ilişkileri, geçmişi 50 yıllık bir sürece dayanan çok yönlü ve köklü ilişkiler manzumesidir. Üyelik müzakereleri bu ilişkinin temel unsurlarından birini teşkil etmiş ve Hükümetimizin de stratejik bir tercihi olagelmiştir."