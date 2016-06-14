AB'nin Türkiye Büyükelçisi istifa etti



Ankara'da bulunan AB'nin Türkiye Delegasyonu'ndan bir yetkili, Reuters ajansına delegasyonun Alman başkanı Büyükelçi Hansjörg Haber'in istifa ettiğini doğruladı. Yetkili istifanın gerekçesi konusunda açıklama yapmazken, AB'nin Dış İlişkiler Yüksek Temsilciliği de konuya dair bir beyanatta bulunmadı.

Sözleri Türkiye'nin tepkisini çekti

AB'nin Türkiye Büyükelçisi Hansjörg Haber, mayıs ayı ortasında Türkiye ile AB arasındaki mülteci mutabakatı konusundaki açıklamaları nedeniyle Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Haber'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın vize serbestisi konusundaki eleştirilerine yönelik, “Biz bireylerle değil, devletlerle anlaşma yaparız” açıklamasının yanı sıra "Bizim bir atasözümüz var: Türk gibi başlayıp Alman gibi bitirmek... Burada tam tersi oldu" sözleri Türkiye'nin tepkisine neden olmuştu.

Mart ayında varılan mutabakat

AB ile Türkiye, mart ayında Türkiye üzerinden Yunanistan'a kaçak giriş yapan ve burada iltica başvurusunda bulunmayan sığınmacıların Türkiye'ye iade edilmesi üzerinde mutabık kalmıştı. Mutabakatın yürürlüğe girmesinden bu yana, Ege denizi üzerinden AB'ye yönelen düzensiz göç büyük ölçüde kontrol altına alındı, ancak mutabakat çerçevesinde Türkiye'ye taahhüt edilen vize muafiyeti konusundaki anlaşmazlıklar Türkiye ile AB arasında gerginliklere neden oluyor.

Öte yandan 2 Haziran'da Alman Federal Meclisi'nin 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesinin ardından Almanya ile Türkiye arasında da diplomatik gerginlik yaşanmasına neden oldu.