T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

AB'nin tartışmalı sınır koruma projesi

AB'de dış sınırların daha etkili bir şekilde korunabilmesi için alınabilecek önlemler tartışılıyor.

18 Aralık 2015 11:02


Avrupa Birliği üyesi ülkeler Komisyon'un, gerektiğinde milli hükümetlerin arzusu hilaflına müdahale yetkisiyle donatılması planlanan Avrupa sınır koruma projesini haziran ayına kadar karara bağlayacaklar.

Brüksel'deki AB zirvesinin ilk gününde, devlet ve hükümet başkanları konseyinin 2016 yılının ilk yarısında yeni sınır koruma teşkilatıyla ilgili kararını açıklaması hususunda mutabakata varıldı.

Dış sınırları koruyacak yeni teşkilat

Batı ve Orta Avrupa ülkeleri arasında baş gösteren mültecilerin paylaşılmasıyla ilgili anlaşmazlık giderilemedi. Almanya Başbakanı Angela Merkel kontenjan uygulamasından yana olduğunu söyledi.

AB Komisyonu ortak sınır ve sahil koruma teşkilatı kurulmasını istiyor. Komisyonun planlarına göre toplam 2 bin 500 personelin görev yapacağı ortak sınır koruma teşkilatı normal hallerde üye ülkelerin çağrısı üzerine üç gün zarfında harekete geçebilecek.

Operasyon yetkisi

Teşkilat gerektiğinde Birliğin dış sınırlarını koruma yükümlülüğünü yerine getirmeyen ülkelerin karşı çıkması durumunda da operasyon yapabilecek.

AB Komisyonu başkanı Jean Claude Juncker önerisinin onay bulmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, konsey ve parlamentonun, Hollanda'nın 2016 yılının haziran ayına kadar sürecek olan dönem başkanlığı sırasında projeyi karara bağlamasından yana olduğunu söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

BirliğiKomisyonAvrupaDışOrta AvrupaBaşbakanı Angela MerkelKomisyonuBirliğinJean Claude JunckerHollandaDeutsche Welle Türkçe DW AFP/AG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24