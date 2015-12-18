AB'nin tartışmalı sınır koruma projesi



Avrupa Birliği üyesi ülkeler Komisyon'un, gerektiğinde milli hükümetlerin arzusu hilaflına müdahale yetkisiyle donatılması planlanan Avrupa sınır koruma projesini haziran ayına kadar karara bağlayacaklar.

Brüksel'deki AB zirvesinin ilk gününde, devlet ve hükümet başkanları konseyinin 2016 yılının ilk yarısında yeni sınır koruma teşkilatıyla ilgili kararını açıklaması hususunda mutabakata varıldı.

Dış sınırları koruyacak yeni teşkilat

Batı ve Orta Avrupa ülkeleri arasında baş gösteren mültecilerin paylaşılmasıyla ilgili anlaşmazlık giderilemedi. Almanya Başbakanı Angela Merkel kontenjan uygulamasından yana olduğunu söyledi.

AB Komisyonu ortak sınır ve sahil koruma teşkilatı kurulmasını istiyor. Komisyonun planlarına göre toplam 2 bin 500 personelin görev yapacağı ortak sınır koruma teşkilatı normal hallerde üye ülkelerin çağrısı üzerine üç gün zarfında harekete geçebilecek.

Operasyon yetkisi

Teşkilat gerektiğinde Birliğin dış sınırlarını koruma yükümlülüğünü yerine getirmeyen ülkelerin karşı çıkması durumunda da operasyon yapabilecek.

AB Komisyonu başkanı Jean Claude Juncker önerisinin onay bulmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, konsey ve parlamentonun, Hollanda'nın 2016 yılının haziran ayına kadar sürecek olan dönem başkanlığı sırasında projeyi karara bağlamasından yana olduğunu söyledi.