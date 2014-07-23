AB'nin Rusya çıkmazı



Malezya uçağının Ukrayna'da düşürülmesi, Avrupa ülkelerini ekonomik açıdan da zora soktu. Hükümet ve devlet başkanları bir yandan Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları artırmayı planlarken, diğer yandan ülke ekonomilerinin uğradığı zararı da en aza indirgemeye çalışıyorlar. ABD, Avrupa Birliği'nden Kremlin'e karşı daha sert önlemler almalarını istese de Avrupa ülkeleri bu durumun olası zararlarını da hesaba katarak daha temkinli davranıyor.

Rusya'ya uygulanacak ekonomik yaptırımların Alman ekonomisine son derece olumsuz etkilerinin olacağını belirten ekonomi uzmanları, hükümetin Rusya politikasını belirlerken bu tür hassasiyetleri de hesaba katmalarını öneriyor.

Fatura kime kesilecek?

Alman Sanayi ve Ticaret Odası Genel Müdür Yardımcısı Volker Treier, Rusya'ya uygulanacak sert ekonomik yaptırımların Almanya'ya maliyetiyle ilgili şunları söylüyor:

"Almanya'da mevcut her üç istihdam noktasından biri ithalata bağımlı durumda. Eğer Rus-Alman ticaretini ortadan kaldırırsak, bu ilişkilere dayalı 300 bin istihdam noktasını tehlikeye atarız. Rusya'da oldukça yüklü yatırım yapmış çok firma var. Şimdi bu krizin faturasını onlara mı keseceğiz? Ekonomi temsilcileri olarak kuşkuluyuz, bu kuşkumuz giderilmeli."

Aslında Rusya'ya, kamuoyu tarafından yetersiz olarak algılanan bir takım ekonomik yaptırımlar uygulanmaya başladı. Ama algının tersine, bu yaptırımlar bile ekonomiye oldukça olumsuz yansıyor. Treier, yılın ilk beş ayında Rusya'ya yönelik ihracatta yüzde 13'lük gerileme kaydedildiğini vurguluyor.

Rusya'nın tepkisi merak ediliyor

Rusya'nın da Avrupa'dan gelen ekonomik yaptırımlar karşısında sessiz kalması beklenmiyor. Sonuçta Avrupa'nın dünyadaki tek pazar olmadığı da bir gerçek. İşte bu noktada endişeleri olan Treier, "Dış ülkelerdeki sanayi ve ticaret odalarından edindiğimiz bilgilere göre Rus ticaret ortaklarımız özellikle Çin'le ilgileniyorlar. Bu durumda çok güçlü bir tepkiyle karşılaşır, yaptırım girdabına gireriz" diye konuşuyor.

Rusya ile ticari ilişkilerin kesilmesinin özellikle orta ölçekli şirketler için vahim sonuçlar doğuracağını ifade eden Alman Orta Ölçekli Şirketler Birliği Başkanı Mario Ohoven Rusya ile iş yapan 6 bin 300 Alman şirketinden bir çoğunun orta ölçekli olduğuna dikkat çekiyor. Aynı şekilde 350 bin ihracatçı Alman şirketinden yüzde 98'inin de orta büyüklükte olduğunu kaydeden Ohoven, söz konusu firmalardan dörtte birinin yaptırımlardan olumsuz etkileneceğini sözlerine ekledi.

Bu gerekçelerle Alman ekonomisi Federal Hükümete baskı yaparak, yaptırımları daha da arttırmamasını istiyor. Öte yandan AB Dışişleri Bakanları ise dün Brüksel'de toplanarak, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Rusya'da ticaret yapılmayacak firmalar için bir "kara liste" hazırlamasını kararlaştırdı. Listenin yarın tamamlanması bekleniyor.

Steinmeier kararlı

Federal Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier dünkü zirveden önce yaptığı açıklamada AB'den Rusya'ya yönelik sert önlemler alınmasını talep etmişti. AB'nin sorunu diyalogla çözmek için çaba gösterdiğini, ancak bunun sonuç vermediğini ifade eden Steinmeier, ayrıntı vermeden daha kati adımlar atılmasının zamanı geldiğini düşünüyor.

Şimdi ekonomistler, AB'nin tüm sektörleri kapsayan geniş çaplı bir ekonomik yaptırım kararı alması durumunda, Rusların sergileyeceği karşı ataktan çekiniyor. Alman Sanayi ve Ticaret Odası Genel Müdür Yardımcısı Treier, böyle bir sonucun çıkması durumunda politikacıların halka ve ekonomi çevrelerine açıklama yapmaları gerektiğini ifa ediyor.