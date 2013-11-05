AB'nin naylon poşetle mücadelesi

AB ülkelerinde her yıl çöpe atılan 8 milyar dolayında naylon poşet doğaya ve canlılara zarar veriyor. AB Komisyonu, naylon poşet kullanımını kısıtlayıcı bir dizi önlemi gündemine aldı.

AB Komisyonu'nun çevreden sorumlu üyesi Janez Potocnik, her Avrupa vatandaşının yılda ortalama 200 naylon poşet kullandığını söyledi. Naylon poşetlerin doğada tamamen yok alması için yüzlerce yılın gerektiğini belirten Potocnik, plastik artıkların özellikle deniz canlılarına zarar verdiğini kaydetti.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre Janez Potocnik, alınacak önlemlerle naylon poşet kullanımının yüzde 80 oranında azaltılabileceğini söyledi. AB Komisyonu tarafından hazırlanan taslak, naylon poşetle mücadelede üye ülkelere farklı önlemler sunuyor. Üye ülkeler bu çerçevede naylon poşeti tamamen yasaklayabilecek.

Poşetlerin ücretli hale getirilmesi, bir başka önlem olarak olarak gündemde. İrlanda'da 22 cent ücret zorunluluğu, poşetlerin kullanımını önemli ölçüde düşürdü. Taslağın AB düzenlemesi olarak yürürlüğe girebilmesi için AB üyesi ülkelerin hükümetleri ve Avrupa Parlamentosu tarafından da onaylanması gerekiyor.

Naylon poşetin en yaygın kullanıldığı ülkeler

AB ülkeleri arasında naylon poşet kullanımı büyük farklılık gösteriyor. Vergi oranının yüksek tutulduğu Danimarka’da bu rakam yılda kişi başına 4’e düşmüş durumda. Polonya, Macaristan, Slovakya ve Portekiz'de tek kullanımdan sonra atılan naylon poşet sayısı, yılda kişi başına 466’ya ulaşıyor. Almanya’da ise kişi başına naylon poşet kullanımı ortalama 64 civarında.

Almanya Federal Çevre Kurumu (UBA) Başkanı Jochen Flasbarth, AB Komisyonu'nun önerilerini memnuniyetle karşıladığını söyledi. Flasbarth, özellikle Akdeniz’e kıyısı olan AB ülkelerinde naylon poşet yasağının yürürlüğe girmesini doğru bulduğunu belirtti.