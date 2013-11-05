T24 LogoT24 Logo
Dünya

AB'nin naylon poşetle mücadelesi

AB Komisyonu'nun çevreden sorumlu üyesi Janez Potocnik, her Avrupa vatandaşının yılda ortalama 200 naylon poşet kullandığını söyledi

05 Kasım 2013 16:56

 

AB ülkelerinde her yıl çöpe atılan 8 milyar dolayında naylon poşet doğaya ve canlılara zarar veriyor. AB Komisyonu, naylon poşet kullanımını kısıtlayıcı bir dizi önlemi gündemine aldı.

AB Komisyonu'nun çevreden sorumlu üyesi Janez Potocnik, her Avrupa vatandaşının yılda ortalama 200 naylon poşet kullandığını söyledi. Naylon poşetlerin doğada tamamen yok alması için yüzlerce yılın gerektiğini belirten Potocnik, plastik artıkların özellikle deniz canlılarına zarar verdiğini kaydetti.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre Janez Potocnik, alınacak önlemlerle naylon poşet kullanımının yüzde 80 oranında azaltılabileceğini söyledi. AB Komisyonu tarafından hazırlanan taslak, naylon poşetle mücadelede üye ülkelere farklı önlemler sunuyor. Üye ülkeler bu çerçevede naylon poşeti tamamen yasaklayabilecek.

Poşetlerin ücretli hale getirilmesi, bir başka önlem olarak olarak gündemde. İrlanda'da 22 cent ücret zorunluluğu, poşetlerin kullanımını önemli ölçüde düşürdü. Taslağın AB düzenlemesi olarak yürürlüğe girebilmesi için AB üyesi ülkelerin hükümetleri ve Avrupa Parlamentosu tarafından da onaylanması gerekiyor.

 

Naylon poşetin en yaygın kullanıldığı ülkeler

 

AB ülkeleri arasında naylon poşet kullanımı büyük farklılık gösteriyor. Vergi oranının yüksek tutulduğu Danimarka’da bu rakam yılda kişi başına 4’e düşmüş durumda. Polonya, Macaristan, Slovakya ve Portekiz'de tek kullanımdan sonra atılan naylon poşet sayısı, yılda kişi başına 466’ya ulaşıyor. Almanya’da ise kişi başına naylon poşet kullanımı ortalama 64 civarında.

Almanya Federal Çevre Kurumu (UBA) Başkanı Jochen Flasbarth, AB Komisyonu'nun önerilerini memnuniyetle karşıladığını söyledi. Flasbarth, özellikle Akdeniz’e kıyısı olan AB ülkelerinde naylon poşet yasağının yürürlüğe girmesini doğru bulduğunu belirtti.

 

ETİKETLER

abnaylon poşetmücadelealmanyakomisyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24