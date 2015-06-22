AB'nin mülteci kotasına isyan



Slovakya'nın başkenti Bratislava'da hafta sonunda düzenlenen protesto gösterisine yaklaşık 8 bin kişi katıldı. Mitingde söz alan "Slovakyamız - Halk Partisi " (Ľudová strana Naše Slovensko) isimli aşırı sağcı partinin yöneticisi Marian Kotleba, "Bugün burada Slovakya'yı kurtarmak için bir araya geldik" ifadesini kullandı.

AB bayrağını parçaladılar

AB bayrağının parçalandığı miting sonrasında göstericiler polisle çatıştı, 6 polis aracına hasar verdi. TASR haber ajansına göre en az 140 kişi gözaltına alındı. Göstericiler hakkında "kamu huzurunu bozmak, kamu malına zarar vermek ve görev başındaki memura mukavemet" suçlarından dava açılabileceği belirtildi. Bir gösterici de polise biber gazı sıktığı için yakalandı. Miting sonrası dağılan göstericilerden bir kısmı bir bisiklet yarışına saldırdı. Bir başka grup ise Arap kökenli oldukları belirtilen bir aileye taş ve şişe fırlattı.

785 mülteci fazla geldi

AB Komisyonu mültecilerin daha adil bir şekilde dağıtılmasını öngören kota uygulamasını geçen ay gündeme getirmişti. Öneriye göre 5,4 milyon nüfuslu Slovakya'nın payına 785 mülteci düşüyor. Bunun 471'i İtalya'daki, 314'ü ise Yunanistan'daki kamplardan Slovakya'ya kaydırılacak.

Almanya'nın da 11 bin 850 mülteciyi almasını öngören plan direnişle karşılaştı. Višegrad Grubu olarak da bilinen Orta Avrupa ülkeleri Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Slovakya, cuma günü yaptıkları ortak açıklamada, AB Komisyonu'nun önerisini desteklemediklerini vurguladılar.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) açıkladığı son rakamlara göre mülteci sayısı 60 milyona dayandı. Mülteci sorunu, AB'nin önümüzdeki bu hafta boyunca yapacağı muhtelif toplantılarında da gündemin ilk sıralarında yer alacak.