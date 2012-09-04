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Ekonomi

AB'nin kredi notu görünümü negatife çevrildi

Moody's, AB'nin AAA olan kredi notunu birlik içindeki ana ülkelerin ekonomik durumlarındaki gerileme nedeniyle negatife çevirdi

04 Eylül 2012 14:58

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Avrupa Birliği'nin AAA olan kredi notunu teyit etti ancak görünümünü negatife çevirerek, birliğin notunun düşürülebileceğini açıkladı.

Derecelendirme kuruluşu, böyle bir karar almalarını birlik içindeki ana ülkelerin ekonomik durumlarındaki gerilemeye bağladı.

Moody's bu yıl Almanya, Fransa, Hollanda ve İngiltere'nin kredi notu görünümlerini ayrı ayrı negatife çevirmişti.

Kredi derecelendirme kuruluşu bu ülkelerin bölgedeki borç krizinden etkilendiklerini, bu nedenle de güvenilirliklerinin azaldığını söyledi.

Moody's böyle aşırı durumlarda AAA notuna sahip üye ülkelerin, AB borçları ile ilgilenmek yerine kendi borçlarına odaklanacaklarını söyledi.

Ayrıca AAA notuna sahip ülkelerin borç yükümlülüklerini karşılayamamaları durumunda AB'nin bir bütün olarak da borç yüklerini karşılamasının beklenemeyeceğini kaydetti.

Moody's yaptığı açıklamada ''Bu nedenle AB'nin kredi notunun, en güçlü üyelerinin kredi notlarıyla aynı doğrultuda değiştirilmesinin yerinde olacağına karar verdik'' dedi.

Almanya, Fransa, Hollanda ve İngiltere, Avrupa Birliği bütçesinin % 45'ini oluşturuyor.

Moody's bu ülkelerden birinin kredi notunun düşmesi durumunda, AB'nin AAA notunun da tehlikeye gireceğini açıkladı. (BBC Türkçe)

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