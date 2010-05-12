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Politika

'AB'nin işi tarihi yargılamak değil'

AB Komisyonu, Ermeni iddialarını tanıyıp tanımadığını soran AP üyelerine, "AB işinin tarihi yargılamak olmadığını" bildirdi.

12 Mayıs 2010 03:00

T24 - AB Komisyonu, Ermeni iddialarını tanıyıp tanımadığını soran Avrupa Parlamentosu (AP) üyelerine, "Avrupa Birliği'nin (AB) işinin tarihi yargılamak olmadığını" bildirdi.


AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle, bazı aşırı sağcı AP üyelerinin 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddiaları hakkındaki yazılı soru önergesine verdiği cevapta, "Avrupa Birliği'nin işi tarihi yargılamak değildir, barışı sağlamaktır. AB, bu kıtada barış, demokrasi, istikrar ve refahı hedefleyen, geleceğe odaklı bir projedir" dedi.


Füle, AB Komisyonu'nun Türkiye ve Ermenistan'ı normalleşme sürecine bağlı kalmaları yönünde teşvik ettiğini ve iki ülke arasında imzalanan protokollerin ön koşulsuz olarak mantıklı bir süre içinde onaylanıp yürürlüğe konulması çağrısı yaptığını belirtti.


Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde tam normalleşmenin Güney Kafkasya'da güvenlik, istikrar ve işbirliğine önemli katkı yapacağını vurgulayan Füle, "Geçmişteki acıların üzerinden gelmek için vizyon, cesaret ve diyalog gerekiyor" ifadesini kullandı.

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