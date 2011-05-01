-AB'NİN GELECEĞİNİ ÖĞRENCİLER TARTIŞACAK İSTANBUL (A.A) - 01.05.2011 - Dünyanın çeşitli ülkelerinden 120'ye yakın öğrenci, 11'incisi bu yıl düzenlenecek olan ''Euroforum'' kapsamında Avrupa Birliği'nin (AB) gündemindeki temel konuları tartışacak. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, dünyanın çeşitli ülkelerinden öğrencilerin, 11'incisi bu yıl düzenlenecek olan ''Euroforum'' kapsamında Galatasaray Üniversitesinde bir araya gelecekleri ve AB'nin gündemindeki temel konuları tartışacakları bildirildi. ABGS'nin desteğinde, Galatasaray Üniversitesi Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Kulübü tarafından düzenleneceği kaydedilen konferansın, yarın İstanbul'da başlayacağı ve 7 Mayıs'a kadar süreceği belirtildi. Açıklamada, AB simülasyonuna katılacak olan Türk ve yabancı öğrencilerin, AB kurumları hakkında edindikleri bilgiyi pratiğe dökme imkanı bulacakları ifade edilerek, öğrencilerin, AB kurumlarındaki karar alma mekanizmalarını, bunların işleyişini ve uzlaşı kültürünü karşılıklı tartışarak öğrenecekleri kaydedildi. -BAKAN BAĞIŞ'IN MESAJI- Açıklamada, ayrıca Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın da, ''Euroforum'' katılımcılarına hitaben yazılı bir mesaj yayımladığı belirtildi. Egemen Bağış'ın mesajında, ''Avrupa Birliği, genişlemesini ve derinleşmesini Türkiye'siz tamamlayamaz. Bu yüzden, geleceğin karar vericileri olan siz gençlerin de Türkiye'nin rolünü görmesi çok önemlidir'' ifadelerine yer verdiği bildirildi. 80 yabancı ve 40 Türk katılımcıdan oluşan gençlerin, vizeden ekonomik krize AB gündemindeki birçok konuyu ele alacakları kaydedilen açıklamada, ABGS'nin düzenleyeceği resepsiyonla da birbirleriyle daha yakın tanışma ve kaynaşma fırsatı bulacakları vurgulandı.