AB'nin bütçe zirvesi anlaşmazlıkla sonuçlandı

Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanlarının 2 gün süren bütçe zirvesi anlaşmazlıkla sonuçlandı.

2014-2020 dönemini kapsayan 7 yıllık yeni AB bütçesini şekillendirmek için toplanan AB liderleri, ortak bütçeye net katkı yapan ve bütçeden net katkı alan üyeler şeklinde gruplaşınca müzakereler tıkandı.

Zengin üyeler, AB Komisyonu'nun 7 yıl için 1 trilyon 25 milyar avroluk bütçe önerisini kriz nedeniyle yüzde 20'ye kadar varan oranlarda kırpmak isterken bütçeden net katkı alan Doğu Avrupalılar ve borç krizindeki ülkeler Brüksel'den gelen fonların azalmaması için karşıt cephe oluşturdu.

AB'nin geçen yılki bütçe gerçekleşmelerine göre yıllık 130 milyar avroluk bütçeye en fazla net katkıyı 11 milyar avroyla Almanya; 7,3 milyar avroyla İngiltere; 6,5'ar milyar avroyla İtalya ve Fransa; 3,8 milyar avroyla Hollanda; 1,6 milyar avroyla İsveç; 1 milyar avroyla Danimarka; 0,8 milyar avroyla Avusturya ve 0,7 milyar avroyla Finlandiya yapıyor.

Öte yandan AB bütçesinden yılda 11 milyar avroya yakın net katkı alan Polonya'nın başını çektiği eski Doğu Bloku ülkeleriyle Yunanistan, Portekiz ve İspanya gibi borç krizindekiler kendi paylarına da yansıyacak şekilde pastanın büyümesini istiyor.

AB içinde cömert tarımsal desteklerden en fazla faydalanan Fransa ve İspanya çiftçilerine sübvansiyonların kısılmaması için mücadele ederken İngiltere, Hollanda, İsveç, İtalya ve hatta Almanya, AB bütçesine yapacakları katkıda indirim talep ediyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise, AB üyelerinin bütçeye net katkı yapanlar ve bütçeden net katkı alanlar olarak gruplaşmasının müzakerelere faydası olmadığını belirterek 2013 başlarında uzlaşma umudunu dile getirdi.