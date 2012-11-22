AB liderleri bütçe pazarlığı için toplanıyor

Avrupa Birliği liderleri 7 yıllık bütçeyi görüşmek için Brüksel'de toplanırken, kemer sıkma önlemleri uygulayan birçok hükümet kesinti talep ediyor.

Polonya gibi AB finansmanına ihtiyaç duyan birçok ülke ise harcamaların aynı seviyede tutulmasını veya artırılmasını savunuyor

973 milyar euro büyüklüğünde olması öngörülen bütçenin kısılmasını savunan ülkelerin başında İngiltere geliyor.

Bugün başlayacak zirvede yapılacak pazarlıklar yarın devam edecek. Anlaşma sağlanamaması halinde görüşmelerin uzayabileceği belirtiliyor.

2014-2020 bütçe tasarısını hazırlayan Avrupa Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, Avrupa Komisyonu tarafından önerilen bütçe planını daraltmıştı.

Fransa, tarım alanındaki kesinti önerilerine karşı çıkarken, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri uyum fonlarında kısıtlama yapılmamasını istiyor. Söz konusu fonlar, bu ülkelerin altyapısının geliştirilmesinde kullanılıyor.

Van Rompuy tasarısında 309,5 milyar euro ayrılması öngörülen uyum fonları, toplam harcamanın yüzde 32'sine karşılık geliyor.

Tarıma ayrılması planlanan 364,5 milyar euro ise toplam harcamanın yüzde 37,5'ini buluyor.

Cameron veto kartıyla gidiyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, bir uzlaşmaya varılamaması halinde, gelecek yıl başında yeni bir zirve yapılabileceğini söylüyor.

Harcamaların artırılmasında ısrar edilirse veto kartını hazırda tutan İngiltere Başbakanı David Cameron, en büyük desteği Hollanda ve İsveç'ten alıyor.

Brüksel'de uzlaşmaya varılsa bile, bütçenin Avrupa Parlamentosu'nda oylanması gerekiyor.

Eğer bütçe onaylanmazsa, 2013 bütçesi aylık dilimler halinde 2014 bütçesine aktarılacak. Ancak bu durumda uzun dönemli bazı projeler riske girecek. (BBC Türkçe)