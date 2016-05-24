AB'nin Akdeniz'deki misyonu genişliyor



Brüksel'de biraraya gelen AB dışişleri bakanları, Akdeniz üzerinden artan mülteci akınına karşı alınacak önlemleri görüştü. Bu çerçevede Libya açıklarındaki askeri misyonun genişletilmesini onaylayan bakanlar, AB'nin Libya'nın sahil güvenlik önlemlerini artırmasına da destek vermesini kararlaştırdı.

AB'nin "Sophia" adlı askeri misyonu, geçen yaz insan kaçakçıları ile mücadele amacıyla oluşturulmuştu.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Libya'daki ekiplerin eğitimine destek vereceklerini belirterek, Avrupa'ya yönelen mülteci hareketlerinin kontrol altına alınmasının ve Libya'daki durumun büyük önem taşıdığını ifade etti.

AB ve Türkiye arasındaki mülteci anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ve mültecilerin Yunanistan'a geri gönderilmeye başlamasının ardından mülteci akını Akdeniz'de yoğunlaşmaya başladı. BM'nin verilerine göre Libya'da şu anda bir milyon kadar mülteci bulunuyor.

AB, Libya hükümetinin terörle mücadelede destek talebini ise değerlendirmeye aldı.