T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

AB'nin Akdeniz'deki misyonu genişliyor

Avrupa Birliği, Libya kıyılarındaki donanma misyonunu genişletmeye hazırlanıyor. Amaç, Kuzey Afrika'dan gelen mülteci akınını durdurmak.

24 Mayıs 2016 00:33


Brüksel'de biraraya gelen AB dışişleri bakanları, Akdeniz üzerinden artan mülteci akınına karşı alınacak önlemleri görüştü. Bu çerçevede Libya açıklarındaki askeri misyonun genişletilmesini onaylayan bakanlar, AB'nin Libya'nın sahil güvenlik önlemlerini artırmasına da destek vermesini kararlaştırdı.

AB'nin "Sophia" adlı askeri misyonu, geçen yaz insan kaçakçıları ile mücadele amacıyla oluşturulmuştu.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Libya'daki ekiplerin eğitimine destek vereceklerini belirterek, Avrupa'ya yönelen mülteci hareketlerinin kontrol altına alınmasının ve Libya'daki durumun büyük önem taşıdığını ifade etti.

AB ve Türkiye arasındaki mülteci anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ve mültecilerin Yunanistan'a geri gönderilmeye başlamasının ardından mülteci akını Akdeniz'de yoğunlaşmaya başladı. BM'nin verilerine göre Libya'da şu anda bir milyon kadar mülteci bulunuyor.

AB, Libya hükümetinin terörle mücadelede destek talebini ise değerlendirmeye aldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Avrupa Birliği LibyaKuzey AfrikaAkdenizLibya LibyaDışYüksek Temsilcisi Federica Mogherini LibyaAvrupaLibyaTürkiyeYunanistanDeutsche Welle Türkçe dpa/HS/HT

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24