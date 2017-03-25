AB'nin 60'ıncı doğum gününde ortak bildirge

AB’nin temellerinin atıldığı Roma Antlaşması’nın 60’ıncı yıl dönümünde İngiltere dışındaki 27 AB ülkesinin devlet ve hükmet başkanları İtalya’nın başkentinde bir araya geldi. 27 ülkenin liderleri ev sahibi Başbakan Paolo Gentiloni tarafından karşılandı.

Roma’daki AB Zirvesi’ne Brexit kararı alan İngiltere‘nin Başbakanı Theresa May katılmadı. May’in gelcek hafta AB’den ayrılmak için resmi başvuruyu yapması bekleniyor.

"Avrupa bizim ortak geleceğimiz"

27 AB ülkesinin devlet ve hükümet başkanları Roma’daki zirvede Birliğin gelecek 10 yılına yöne verecek bir bildirgeye imza attı. Üç sayfalık sonuç bildirgesinde gelecek 10 yıl için dört hedef yer alıyor: Güvenli ve iyi korunan bir Avrupa, refah durumu yüksek, kalıcı bir Avrupa, sosyal bir Avrupa ve son olarak da güvenlik ve savunma alanlarında ortak hareket eden güçlü bir Avrupa. Bildirgenin sonunda ise "Avrupa bizim ortak geleceğimiz" ifadesi yer alıyor.

Zirve öncesi bildirgenin hazırlıklarında en çok tartışma yaratan konu, Almanya’nın da desteklediği "Farklı hızlarda bir Avrupa" fikri olmuştu. Bu öneri, eğer tüm AB ülkeleri bir projeye katılamıyorsa, katılabilecek olanların işe koyulması anlamına geliyor. Ne var ki, Polonya başta olmak üzere birçok Doğu Avrupa ülkesi ise bu öneriyi "ikinci sınıf Avrupa ülkeleri" oluşabileceği endişesi ile reddediyordu. Ancak Varşova hükümeti cuma günü Zirvede açıklanacak kararı bloke etmekten vazgeçmişti. Sonuç bildigesinde bu nedenle "Ortak hareket edeceğiz, eğer gerekirse farklı tempo ve yoğunlukta ama aynı yönde" gibi daha yumuşak bir ifade tercih edildi.

"AB'nin 100'üncü doğum günü de olacak"

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Roma’ya gelişinde yaptığı açıklamada "AB’nin 100’üncü doğum günü de olacak" diye konuştu.

Bununla birlikte Roma’da zirve nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bugün Roma’da AB yanlısı ve karşıtları tarafından düzenlenen gösterilere yaklaşık 30 bin kişinin katılması bekleniyor.

25 Mart 1957 yılında Almanya, Belçika, Lüksemburg, Fransa, Hollanda ve İtalya bugünkü AB’nin temellerini atan Roma Antlaşması’nı imzalamışlardı. Amaç 12 yıl içerisinde ortak bir pazar oluşturmak ve ekonomik politikaları adım adım birbirine uyumlu hale getirmekti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/afp, BD/SÖ