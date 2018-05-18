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Ekonomi

ABN Amro, dolar/TL tahminini yükseltti

ABN Amro, yıl sonu dolar/TL tahminini 4.2'den 4.5'e yükseltti

18 Mayıs 2018 22:07

ABN Amro bankası, Dolar/TL 'de yıl sonu tahminini 4.2'den 4.5'e yükselttiğini duyurdu.

HT Bloomberg'de yer alan habere göre, banka ekonomisti Nora Neuteboom ve kıdemli FX stratejisti Georgette Boele tarafından yazılan raporda, lirada son haftalarda gerçekleşen düşüşe değinilerek, bankanın TCMB'den yakın zamanda faiz artışı beklediği belirtildi. 

Rapora göre, ABN Amro, Merkez Bankası'nın Haziran ayında gerçekleşecek toplantısında geç likidite penceresi faizini 150 baz puan, gecelik borçlanma faizini 25 baz puan artırmasını bekliyor. 

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