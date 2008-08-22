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Yaşam

AB'li öğrencileri TPAO'ya sokmadılar

Avrupa Birliği ülkelerine mensup gençlerin Türkiye gezisinin Batman durağında tam bir skandal yaşandı

22 Ağustos 2008 03:00

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları ‘Gençlik Değişim Projesi’ kapsamında 17- 23 Ağustos tarihleri arasında Batman’da ağırlanan Litvanya, Letonya ve Romanya’dan yaşları 18 ile 22 arasında değişen 18 öğrencinin, gezmek için götürüldükleri Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tesislerine, kızların kıyafetlerinin ‘fazla açık’ olduğu gerekçesiyle alınmadığı iddia edildi.

Projenin Batman sorumlusu öğretmen Şeyhmus Özbek, Batman Lisesi Tiyatro Grubu'nun ‘Çirkin Ördek’ adlı projesi kapsamında AB’li gençleri bir hafta süreyle kentte konuk ettiklerinde karşılarına bir dizi problem çıktığını anlattı.

Burada Nataşaların ne işi var?
Özbek, kız öğrencilere TPAO’nun güvenlik görevlilerinin ‘Nataşa’ yakıştırması yaptığını belirterek, şunları söyledi:  “Konuklarımızı buraya davet etmek için her yolu deniyoruz. Buraya geldikten sonra maalesef bazı engel ve yakıştırmalar bizleri de üzüyor. Konuklarımızı Batman’daki TPAO tesislerine götürmek istedik. Ancak kapıda bize, ‘aracınızdaki bu Nataşaların işi ne? Tesislerimize Nataşaları almıyoruz’ şeklinde yaklaşım gösterdiler. Biz de tesislere girmeden ayrıldık.”

TPAO Güvenlik Sorumlusu Necati Adıyaman ise, “Kapıdaki elemanlarımız onları yanlış anlamış olabilir. Sadece AB’li konuklara değil herkese yönelik bu uygulamamız var. Yanlış anlaşılma varsa heyetten özür diliyoruz. Konuklara ‘Nataşa’ denilip denmediğini de araştırıyoruz” diye konuştu. 

Gençler peşlerine takıldı

Üniversiteli öğrencilerin sözcülerinden Litvanyalı Liga Andersone, Letonyalı History Student ve Romanyalı Idana Chiriac, ilk kez geldikleri Batman’da en çok tarihi ilçe Hasankeyf’i beğendiklerini söyledi. Rahat giyimi her zaman tercih ettiklerini belirten Liga Andersone yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Çarşı merkezine çıktığımızda rahat değiliz. İlk günlerde dışarıya çıkmayı denedik ama arkamıza bir yığın genç takıldı, rahatsız olduk. Çoğu kişinin gözü üzerimizde, bu da bizi ürkütüyor. Alman grup gelmeyince biz yedek grup olarak Türkiye’nin doğusunu tanımak istedik, fakat gençlerin arasına katılmaktan kaygılıyız. Tacize uğrarız diye kaldığımız yurt binasından çıkamadık. Bir yere gittiğimizde de toplu olarak hareket ediyoruz. Keşke rahat bir şekilde burada dolaşsaydık. Burada kültürlerimizi paylaşmak istiyoruz. Ancak bazen yanlış da anlaşılıyoruz, bu bizi üzüyor.”



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