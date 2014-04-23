AB'li bakanlardan ortak gezi

Bakanların ilk durağını Moldova oluşturuyor. AB'li bakanlar, başkent Kişinev'de Moldova Başbakanı Lurie Leanca'nın yanı sıra muhalefet lideri Vladimir Voronin ile de biraraya gelecek.

Moldova'nın ayrılıkçı bölgesi Transdinyester geçen hafta bağımsızlığını ilan etmiş, ayrılıkçılar, görüşmelerde bulunmak üzere Moskova'ya bir heyet göndermişti.

AB'li daha bakanlar yarın ikinci durakları Gürcistan'a geçecek. Steinmeier ve Fabius ikilisi, başkent Tiflis'te Gürcistan Devlet Başkanı Giorgi Margvelashvili tarafından kabul edilecek.

AB'li bakanlar Gürcistan'dan sonra gezinin son durağı Tunus'a geçecek. Tunus'taki görüşme programında Devlet Başkanı Moncef Marzouki ve Başbakan Mehdi Cuma bulunuyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, hafta sonunda yaptığı açıklamada, Rusya’nın yaptırımlarla tehdit edilmesine tepki göstermişti. "Barışçıl bir sona ulaşmak için çok fazla şansımız olmayacak" ifadesini kullanan Steinmeier, "Bazen yaptırım tartışmasında gösterilen çabanın, yeni gerginliklerin ortaya çıkmasını önlemek için de gösterilmesini arzu ediyorum" değerlendirmesinde bulunmuştu.