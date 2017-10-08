Ablasının nişanında maganda kurşunuyla yaralandı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gölcük İlçesi\'nde, 15 yaşındaki M.D. ablasının nişanında havaya rastgele ateş açan kişinin silahından çıkan mermi ile yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Gölcük Saraylı Mahallesi\'nde meydana geldi. Sokakta yapılan nişan töreninde havaya rastgele ateş açan kişinin silahından çıkan kurşun, nişanlanan genç kızın kardeşi M.D.\'ye isabet etti. Karnından yaralanan M.D. yere yığıldı. Yakınları tarafından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan M.D., buradaki ilk müdahalenin ardından da Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi.

Jandarma, silahı ateşleyen kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI