Ablasının çakmakla oynarken çıkardığı yangında ölen minik Hüseyin gözyaşlarıyla toprağa verildi

Halil ATAŞ/İZNİK(Bursa), (DHA)- BURSA’nın merkez Osmangazi İlçesi’nde, 6 yaşındaki Narin Köse’nin çakmakla oynarken çıkardığı yangında ölen kardeşi 2 yaşındaki Hüseyin Köse, İznik’in Müşküle Köyü’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Merkez Osmangazi İlçesi Fatih Mahallesi Gazi Sokak’ta bulanan 3 katlı binanın zemin katında oturan Ayfer ve Gökhan Köse çiftinin kızı Narin Köse, evde kimsenin bulunmadığı sırada çakmakla oynarken kardeşinin uyuduğu kanepenin tutuşmasına neden oldu. Yangını gören ve ilk müdahaleyi yapan komşular tarafından haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri evde dumandan etkilenen 2 kardeşi Şevket yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hüseyin Köse, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Narin Köse’nin ise hastanedeki tedavi devam ediyor.

Hüseyin Köse’nin Bursa Adli Tıp Kurumu\'ndan alınan cenazesi İznik’in Müşküle Köyü’ne götürüldü. Minik Hüseyin, burada kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bu arada, yangınla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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