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Yaşam

Ablasını öldürüp polisi aradı

Sevdiği erkekle evden kaçan 20 yaşındaki genç kadın ailesi tarafından yakalanıp eve getirilince cinnet getirdi

04 Temmuz 2014 08:35

Şanlıurfa'da, 16 yaşındaki M.R.D., 20 yaşındaki ablası Hatice D.'yi pompalı tüfekle kafasına ateş ederek öldürdü. M.R.D., ablasını öldürdükten sonra da 155 Polis İhbar Hattı'nı arayarak, kendini ihbar ettiği öğrenildi.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Yeşildirek Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Hatice D., 2 hafta önce sevdiği gençle evden kaçtıktan sonra ailesi tarafından bulunup tekrar eve getirildi.

Gece saatlerinde M.R.D., evde kimsenin bulunmadığı sırada ablası Hatice D.'yi pompalı tüfekle başına ateş ederek öldürdü.

Ablasını öldüren M.R.D., daha sonra 155 Polis İhbar Hattı'nı arayarak, "Gelin beni teslim alın" diye ihbarda bulundu.

M.R.D.'nin verdiği ihbar üzerine polisler, 112 Acil Servis ekipleriyle birlikte olay yerine gitti.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolden Hatice D.'nin öldüğü belirlendi. Pompalı tüfeğe el koyan polisler, M.R.D. ile babası ve aile fertlerini gözaltına aldı.

Çocuk Şube Müdürlüğü'nde götürülen M.R.D. ile Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen aile fertleri sorguya alındı. Hatice D.'nin cesedi ise olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi.

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