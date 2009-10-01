Ablasına rakip oldu

Bunun en önemli kanıtı da artık gittiği her yerde onu adım adım takip eden paparazziler. Yaz aylarında İbiza'da tatilin tadını çıkaran Cruz paparazzilerin göz hapsinden kurtulamamıştı.Ablasıyla kamera karşısında verdiği pozlar ve reklam çekimleri ile dikkat çeken Cruz, bu kez tek başına kameralar karşısına geçti.Elle dergisi için objektifler karşısına geçen Monica, güzelliği ve fiziğiyle yine büyüledi.