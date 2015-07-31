Abisinin tecavüz ettiği ileri sürülen kadının ölümünde cinayet şüphesi

Ağabeyinin tecavüzüne uğradığı öne sürülen Aysun A. girdiği bunalımdan kurtulamayarak erkek arkadaşına ait tabancayla kendini kalbinden vurarak intihar etti.

Sözcü'de yer alan habere göre, Kütahya’nın Domaniç ilçesinde yaşayan Aysun A. erkek arkadaşına ait tabancayla kendini kalbinden vurarak intihar etti. Henüz 22 yaşınaki Aysun A.’nın bir süre önce Manisa’da ağabeyinin tecavüzüne uğradığı, bu nedenle bunalıma girdiği öne sürüldü.

Atatürk Caddesi’nde meydana gelen olayda Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Domaniç Meslek Yüksekokulu mezunu olan Aysun A.’nın cesedini erkek akradaşı buldu. Trafik takip işleri yapan erkek arkadaşı M.Y.’nin işyerinde sekreter olarak çalışan Aysun A, evde tabancayla kendini kalbinden vurarak intihar ettsç Aysun A’nın cansız bedeni bulan erkek arkadaşı M.Y. polise haber verdi. Aysun A’nın cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Ağabeyinin tecavüzüne uğradı

Olay öncesi Aysun A’nın ağabeyinin tecavüzüne uğuradığı ve bu yüzden iki kez bileklerini keserek ölmek istediği öne sürüldü. İddiaya göre Aysun A, ağabelinin hapse girmesinin ardından yaşamak için Manisa’dan Domaniç’e taşındı.

Günlüğüne de yazmış

Aysun A.’nın intihar etmeden önce günlüğüne notlar yazmış. Aysun A, erkek arkadaşı M.Y.’ye "Hayattan ve yaşadıklarımdan bıktım. Arkamdan sakın üzülme" diyerek veda mesajı bırakmış.