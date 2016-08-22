Abisi ve 3 yeğenini önce baltayla öldürdü, sonra yakmak istedi!

Edirne’de Feyyaz Doksat, ağabeyi ve 3 yeğenini baltayla öldürüp, parçalara ayırdıktan sonra yakmak isterken mahallelinin yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Edirne’nin Karaağaç mahallesinde yangın ihbarı üzerine olay yerine gidenpolis ve itfaiye ekipleri bir evin bahçesinde yanan çekyat ve ceset olduğunu fark etti. Yangının söndürülmesi ile 3’ü çocuk 4 kişiye ait cesedin yakılmak istendiği anlaşıldı.

Polis yaptığı araştırmada cesetlerin eşinden ayrı yaşayan 38 yaşındaki Bülent Doksat ile çocukları 3 yaşındaki Ertuğrul, 10 yaşındaki İsmail ve 11 yaşındaki Büşra’nın başlarına balta ile vurularak öldürüldüğü ardından da keserle parçalanmak istendiğini tespit etti.

Polis görgü tanıklarından evden en son Bülent Doksat’ın kardeşi hırsızlık suçundan sabıkalı Feyyaz Doksat’ın çıktığını belirledi. Emniyet güçleri katil zanlısını mahallede kanlı elbiseleri ile yakalayarak gözaltına aldı.

Cinayetlerin incelendiği eve gelerek inceleme yapan Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, cinayetlerin zanlısının daha önce psikolojik sorunları olduğunu ve hakkında çeşitli adli soruşturmalar yapıldığını söyledi.

olisin olay yerinde delillerin toplamasından sonra cesetler otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Cinayet zanlısı Feyyaz Doksat’ın polisteki sorgusu sürüyor.

Çocuk esirgeme yurduna gideceklerdi

Aile faciasında hayatlarını kaybeden Ertuğrul (9), İsmail (3) ve Büşra (12)’nın daha iyi şartlarda yaşaması için özel derneklerin girişimleriyle evleri yeniden inşa edilmişti. Yaklaşık 6 aydır yeni evlerinde yaşayan çocukların annelerinin de bir süre önce eşini terk ettiği ve baba ocağına döndüğü öğrenildi. Babalarının madde kullanıma devam ettiği bilgisini alan özel derneklerin, çocukların zarar görmesini engellemek amacıyla Çocuk Esirgeme Yurtları’na gönderebilmek için gerekli girişimlere başlamak için hazırlık yaptıkları belirtildi.